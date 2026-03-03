フリー打撃でバンテリンドームナゴヤの右翼5階席に放り込む、飛距離160メートルの当たりを放ったのだから、さすがにメジャーの本塁打王のパワーはすさまじい。

【もっと読む】侍Jで待遇格差が浮き彫りに…大谷翔平はもちろん「メジャー組」と「国内組」で大きな隔たり

2月27、28日に行われた侍ジャパンの壮行試合の試合前だった。観客が大谷翔平（31=ドジャース）の打撃練習に大きな歓声を上げたのは無理もなかった。

だが、大谷と同じ侍ジャパンの選手たちが「スゲー！」「マジか？」と目を白黒、口をあんぐりさせて仰天するのはどうか。

「勉強になる」とか「自分に還元したい」と言う選手も中にはいたものの、ファンと一緒になって驚いていたのだ。

2004年2月、レンジャーズのA・ロッドことアレックス・ロドリゲスがトレードでヤンキースに移籍、フロリダ州タンパのキャンプ地にやってきたときのことだ。

フリー打撃が始まると、A・ロッドの放った打球は左翼の守備位置にいた松井秀喜の頭上を越え、次々と場外に消えていった。何しろ前年まで、3年連続ア・リーグの本塁打王。メジャーを代表するスラッガーのパワーにたまげた記者のひとりは松井に、

「自分の頭上を軽々と越えていく打球を見てすごいと思わなかった？」

と聞いた。

すると松井は苦笑しながら、

「あのね、（自分は）ファンじゃないんだからさぁ……」

とアキレた表情を浮かべた。

松井は当時、メジャー2年目。前年は16本塁打ながら打率.287、106打点でヤンキースの中軸としてリーグ優勝に貢献した。A・ロッドのパワーは認めても、ファンではないのだから感心したりはしない。その年はA・ロッドの36本に5本差の31本塁打を放ち、打率.298、108打点は打率.286、106打点のA・ロッドを上回った。同じ中軸打者としての矜持があったからこそ、09年のワールドシリーズでは9年ぶりの世界一に大きく貢献、MVPを獲得したのだろう。

「憧れるのはやめましょう」

大谷の打撃練習を「スゲー！」と仰天した侍ナインは球場のファンと一緒、極端な言い方をすれば、松井に質問を一蹴された記者と同じレベルではないか。

23年の前回大会。大谷は米国との決勝を前にナインに対し、「憧れるのはやめましょう」と言った。米国チームを見ればトラウト（エンゼルス）、ベッツ（ドジャース）、ゴールドシュミット（当時カージナルス）……だれもが名前を聞いたことのある選手がズラリと並んでいる。しかし、「憧れていては勝てない。僕たちは勝つためにここに来たのだから」とナインの士気を鼓舞、結果として侍ジャパンに優勝をもたらした。

大谷は前回大会でもケタ違いのフリー打撃を見せて、ナインの度肝を抜いたものの、その後の3年間で2度の本塁打王に3年連続のMVPを獲得した。さらにスケールアップして、メジャー最高峰の選手としての地位を確固たるものにした。とはいえ、同じ侍ジャパンの一員だし、大谷に仰天し、憧れている場合ではないのではないか。

まして、今回、対戦することになるであろう米国やドミニカ共和国の出場メンバーは前回大会とはケタ違いに強化された。

米国は22年にア・リーグ記録の62本塁打を放ったジャッジ（33=ヤンキース）が主将を務め、昨季1試合4本塁打を放つなど大谷を1本差で抑える56本塁打でタイトルを獲得したシュワーバー（32=フィリーズ）がいるし、昨年のア、ナ両リーグのサイ・ヤング賞投手2人もメンバー入りした。

ドミニカ共和国も21年の本塁打王のゲレロ・ジュニア（26=ブルージェイズ）や、22年のサイ・ヤング賞右腕のアルカンタラ（30=マーリンズ）ら、投打のタイトルホルダーたちが代表メンバーに名を連ねた。

対戦国には大谷級のメンバーがゴロゴロしているだけに、大谷の「ファン」というか、彼に「憧れて」、ファン同様の反応をしているような選手たちで果たして勝負になるのか。侍ジャパンナインの表情を目の当たりにするにつけ、心配にもなってくるのだ。こうなったら大谷に再び「（自分に対しても含めて）憧れるのはやめましょう」と気合を入れてもらうしかないのだろうか。

◇ ◇ ◇

史上最多のメジャーリーガーを招集している侍Jだが、チーム内には明らかな「待遇格差」がある。大谷翔平は別格としても、「メジャー組」と「国内組」との間にも大きな隔たりが浮き彫りになっている。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。