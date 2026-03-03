大学生のレベルが急速に上がっている。

【青学大・原監督「マンスリー大作戦」】「黒田朝日は日本新を十分狙える」 マラソンに箱根のノウハウをフル活用し、世界を相手に結果を出したい

今年の箱根駅伝5区で青学大の黒田朝日（4年）に大逆転され、往路優勝を逃した早大の工藤慎作（3年）が、1日の東京マラソンに出場。日本人5位（全体20位）の2時間7分34秒でフィニッシュし、来秋に行われる2028年ロス五輪代表選考会（MGC）の出場権を獲得した。

初マラソンで7分台は立派な記録だが、青学大の黒田は昨年2月の大阪マラソンで2時間6分5秒の日本学生記録を更新して日本人3位でゴールしている。

前年同大会では国学院大3年の平林清澄（現ロジスティード）が2時間6分18秒で優勝。20年に箱根駅伝を制覇した青学大4年の吉田祐也（現GMOアスリーツ）は、その1カ月後の別府大分毎日で初マラソンに挑戦し2時間8分30秒で日本人トップの3位だった。

大学生が国内の主要マラソンで好成績を収めたといえば、1970年代の瀬古利彦氏（早大）を思い出すが、マラソンは長く実業団選手の独壇場。それが近年は、初挑戦で実業団選手を置き去りにすることが珍しくない。

早大時代は箱根駅伝のスター選手で、大学時代にびわ湖毎日を走り、早大監督として大学駅伝3冠を取った渡辺康幸氏（住友電工陸上競技部監督）がその理由をこう語る。

「箱根駅伝9度優勝の実績をつくった原晋監督は、箱根の成功をマラソンにつなげたい。有望選手には積極的にマラソンを走らせ、課題を見つけ、タイムを向上させてきました。その結果を見たライバル校の選手たちは、自分もフルマラソンを走りたい、走れるという前向きな気持ちになってきた。また、厚底シューズのおかげで脚にかかるダメージが少なく、多くの選手がマラソンにチャレンジできるようになってきたことも大きい」

渡辺氏が続ける。

「単独競技のマラソンで好成績を出せば、箱根駅伝以上に大きく報道されるのでモチベーションが上がります。そこで結果を出せば自分の価値を高めて実業団に進めるし、プロランナーとして活躍している大迫（傑）君のように高額収入につながる道もある」

箱根駅伝が日本のマラソンをダメにしたと言われて久しいが、大学生が時代を変えるかもしれない。

