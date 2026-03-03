【持丸修一 77歳名将の高校野球論】

【持丸監督】センバツ切符のかかった秋季関東大会の横浜戦…心中覚悟で「1年生左腕」を投入した理由

いやぁ、参りました。

先日、野手に対して捕球時のグラブの出し方を少しだけ教えたのですが、それをグラウンドに取材に来ていたメディアの方から「77歳の持丸監督が守備を披露」なんて書かれてしまいまして、気恥ずかしいやら何やらで（苦笑）。もうプレーなどできません、腰をやってしまいます。

さて、昨年末のコラムで、投手の指導法について「提案とアドバイスがメイン」と書きました。では、どのようにして「投手として育てるべき選手」を選んでいるのか。たびたび尋ねられるこの質問にお答えします。

投手志望の新入部員については、最初の3カ月間は「見るだけ」を基本方針に定めています。本人のポテンシャルや個性を十分に把握しないままアドバイスをしてしまえば、かえって才能を潰してしまう危険性がある。これだけは避けたい。最初は余計なことを言わず、練習試合でも自由に投げさせながら、じっくりと観察するのです。

この期間にもっとも注視しているのは、球質やフィジカルではありません。ずばり言えば、「ある程度の制球力」です。コントロールの悪い投手は、負けたら終わりのトーナメントでは怖くて使えない。もちろん、それも大きな理由の一つですが、それだけではありません。

どのように投げれば狙ったところにボールが行くのか。リリースポイントが少しずれただけで、あるいは力の入れ具合が数コンマ遅れただけでボールはあらぬ方向へ行ってしまいます。そのズレを修正する際に必要なのが、結果と自分の感覚・感性を擦り合わせる作業です。ここで投手としてのセンスが求められる。しかも、このセンスは後に変化球を習得したり、球速や球のキレを磨いたりする過程でも絶対的に欠かせない要素です。

つまり、制球力は投手の能力を測る上で大きな指標になるのです。

当落線上にいる投手については、センスを秘めているけど現時点でイマイチなのか、それともセンス自体が不足しているのか。この判断にやはり3カ月程度は時間を確保しなければいけない、というのが私の出した結論です。

その頃になると、夏の千葉県大会の幕が開ける。よほど見込みのある投手は起用しますが、それはあくまで例外です。制球力という第一関門を突破した1年生は、さらに半年〜1年の間、フィジカルや伸びしろといった観点からより慎重にふるいにかけていきます。ちょうど今の時期がその最中です。

その話はまた別の機会にお話ししましょう。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）