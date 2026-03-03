【スポーツ時々放談】

【スポーツ時々放談】高校生が広告塔になるまでの複雑な駅伝史 実に見事な“本歌取り”には不安がはらむ

沿道の人垣が途切れなかった──箱根駅伝はコロナ禍から完全に立ち直り、人出は主催者発表で105万人。上りが始まる箱根湯本駅前に人が出始めたのは2009年、東洋大初優勝の立役者・柏原竜二からだ。酒井俊幸監督を招いて新たな潮流をつくった東洋大は今回14位、20年間維持したシード権は途切れた。

17年前の優勝記録は11時間9分14秒、今年の青学大は10時間37分34秒。17位の山梨学院大まで11時間を切った背景は厚底シューズの効果だけではない。大手町の優勝会見で原晋監督はこう話した。

「原メソッドは真似できませんから隠すことはない。箱根駅伝は日本独自のレースで、世界のどこにもない特徴が山です」

5区で3分半の差を取り戻した。だが、際立ったのは10区間のうち7人が区間3位以内の記録で走ったことだ。あるメダリストはこう言った。

「あの安定度は、つまらないほど素晴らしい」

09年に初出場を果たした頃、原監督はこんなふうに話していた。

「私には他大学の指導者のような箱根へのこだわりはないんですよ」

好き嫌いはあるだろうが、ウソを言わない指導者だ。

広島の世羅高校、名古屋の中京大から中国電力陸上部の草創期に活動。箱根駅伝の全国化は87年のテレビ中継開始からで、それまで関西方面での注目度は希薄だった。こだわりのない指導者が、新たな箱根路をつくったのだ。

箱根駅伝の特徴は、標高差800メートルを上り下りする2区間より、21キロの10区間という長丁場の継走にある。マラソンでも1万メートルでもない、世界と縁のない半端な距離の真剣勝負だ。

いまやスポーツは国内の頂点と世界挑戦の両立が難しいところまで煮詰まっている。駅伝が「世界への挑戦 高速化後押し」（読売新聞）という考えは空論で、箱根を世界に紐づけるなら、国際基準のドーピング検査などが求められる。関東学連理事の工藤洋治弁護士が「陸上競技研究（139）」（日本学生陸上競技連合）でドーピング検査の厳しい実態を報告している。400メートルハードル代表の疑惑を晴らすまでの膨大かつ煩雑な手続きと費用を考えれば、駅伝の国際基準導入は現実的ではない。

とりあえず世界を棚に上げて箱根の21キロに専念する--その方法論が学校経営者やオールドメディアの思惑に合致しても、学生を預かる指導者たちには難しい判断になる。かつて世界を目指した藤田敦史（駒大）、藤原正和（中大）、花田勝彦（早大）、小指徹（東農大）ら指導者が、“たとえ1番になれなくとも世界を目指す”という陸上競技の原点を外せるか。ダブルスタンダードとの戦いは続くだろう。

（武田薫／スポーツライター）