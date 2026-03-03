左がCIO「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」、右がシャオミ「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank」。なお、CIOは筆者私物、シャオミはメーカー提供品

3月3日に先行セールがスタートしたAmazon「新生活セール」。シャオミの「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank」や、CIOの「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」の極薄モバイルバッテリーもタイムセールになっている。

3日12時55分に編集部が確認したところ、Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bankはシルバーが25％ OFFの5,980円、SMARTCOBY ULTRA SLIM 3Kは11％ OFFの7,980円だった。

左がCIO「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」、右がシャオミ「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank」。長辺はCIOのほうが長い

下がCIO「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」、上がシャオミ「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank」

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bankは厚さ6mmで重さ約98g、容量5,000mAhのモバイルバッテリー。最大15Wのワイヤレス充電、最大22.5Wの有線充電に対応するほか、有線・ワイヤレスの同時充電にも対応する。容量はiPhone約1回分。

「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank」

iPhone Airと「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank」を組み合わせたところ

なお、同モデルはオレンジとブラックのカラーバリエーションも発表されているが、セール対象は既存のシルバーモデルのみだった。

「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」

iPhone Airと「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」を組み合わせたところ

SMARTCOBY ULTRA SLIM 3Kは厚さ4.98mmで重さ約82g、容量3,000mAhのモバイルバッテリー。最大7.5Wのワイヤレス充電、最大10Wの有線充電に対応。モバイルバッテリーを充電しながら、端末を同時に充電できる完全パススルー充電に対応する。容量はワイヤレス充電ではiPhone 16約0.4回分。

またSMARTCOBY ULTRA SLIM 3Kは紛失防止タグ機能も搭載。アップルの「Find My(探す)」に対応しており、iPhoneから位置確認・通知・サウンド再生で追跡でき、カバンに入れておけば万が一の置き忘れ防止にも役立つという。

「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」はFind My(探す)対応の、なくしもの防止タグを内蔵

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください