一般女性との結婚を発表した日本ハムの野村佑希内野手（２５）が３日、妻へ日頃の感謝を口にした。家での料理は、「早く家に帰った方が作って、作ってない方が（食器を）洗って」と、臨機応変に分担して行っているといい、「いろいろ作ってくれますけど、作り置きとかで、ひじきとか副菜系がすごく多くて、いつ帰ってもすぐ食べられるようになっているので、ありがたいなと思っています」と、感謝した。

オフには、テレビの料理コーナーに出演するなど料理好きな野村は、グラタンやポテトサラダなどを振る舞うといい、「お互い勉強中です。作りたいものを作ってという感じで、なるべくあるもので、と言われているので、あるもので作るようにはしてます」と家にある食材を有効活用し、腕を磨いているという。

４日からはエスコンでの西武とのオープン戦を皮切りに、開幕へのサバイバルが幕を開ける。「結果を残さなきゃいけない立場っていうのも分かっていますし、もらったチャンスでどれだけいいパフォーマンスができるかってところに集中しながらやっていけたら」。生涯の伴侶を得た２５歳が、お互いを支え合いながら覚醒の一年にする。