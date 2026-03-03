ＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都が３日、日本最多となる自身５度目の出場がかかる北中米Ｗ杯開幕まであと１００日となった節目の日に小平グラウンドで本大会への意気込みを語った。

長友は支えてくれる家族の存在について「それはもう計り知れない力。Ｗ杯のことを、僕は（言葉で）答えられないくらい、家族の存在の大きさは言語化できないくらいの大きさがある。それくらい周りも含めて支えてもらっている」と語った。妻で女優の平愛梨と結婚してから「これで３回目のＷ杯」とかみ締め、「サッカー選手で３０（歳）以降は、なかなか選手としても難しくなってくると言われる中でも、妻の支えがあって（来られた）。３回目のＷ杯に自分は行くということなので、それはもう家族の存在の大きさだと思ってもらっていい」と、妻、４人の息子たちへ感謝を述べた。妻からの印象に残る言葉を問われると「それはもう深くいろんな言葉が刻まれている。僕よりもメンタルが強いので。自分が苦しんでいる時に、そこに来る言葉というのは非常に前向きで、だからこそ５回目のＷ杯を自分は目指せると思っている」と語った。