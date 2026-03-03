◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が３日、東京・神楽坂の帝拳ジムで、元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝とのＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦へ向けた練習を公開。シャドーボクシングの後、大和心トレーナー（５０）のミットに強烈な左ストレートを打ち込んだ。

勝てば、ＷＢＡ王者への挑戦権を得る。現在のＷＢＡ正規王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝とは、２０２３年８月に対戦。デビュー４戦目で当時の日本王者・堤に挑戦したが、０―３の判定で敗れた。増田にとってはプロキャリア唯一の黒星だ。堤への挑戦が実現すれば、世界王座とリベンジを懸けた戦いになる。

「堤選手との再戦の機運が高まっているっていうことは、自分もすごくモチベーションになっている。ただ、まだ自分の試合と、たぶん堤さんも試合もあると思うので、決まったというわけではない」と強調。その上で「自分が挑戦権を得られるように、しっかり勝って、チャンピオンロードを切り拓いていきたい」と決意を新たにした。

ジムの先輩である元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏の「神の左」の継承者は、一撃必殺の左ストレートに加え、ドネア戦の「キーポイント」となる右ジャブも強化。メキシコ人世界ランカーらとスパーリングを消化し、ドネアとスパー経験のある同門のＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者・藤田健児（３２）からも助言を受けた。「自分のボクシングの軸に新しいものを付け加えると同時に、ポテンシャルを引き出してさらに深いボクシングができるようになった」と進化に自信を見せた。

戦績は増田が９勝（８ＫＯ）１敗、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）９敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。