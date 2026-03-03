Mrs. GREEN APPLE、「スタジオ缶詰状態」でフルアルバム制作中 “チラッと”報告に反響続々
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、3月2日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内のレギュラー番組「ミセスLOCKS！」（毎週月曜 後11：08〜）に出演し、現在フルアルバムを制作中であることを明かした。
【表組】ミセスが6曲！オリコン年間ストリーミングランキングTOP10一覧
大森は「私たちは今、チラッと言うと…」と前置きすると、「スタジオで缶詰状態になっていまして、フルアルバムの制作を始めましたね！」と、さらっと初報告。若井と藤澤も「ワオ！」「イエス！」と反応した。
Mrs. GREEN APPLEのオリジナルフルアルバムは、5thアルバム『ANTENNA』（2023年7月5日発売）以来となる。昨年10月16日のYouTube生配信では、6枚目のオリジナルアルバムのリリースを2026年秋に予定していることが発表されている。
SNSでは「さらっと話してましたがワクワクが止まりませんね」「ミセス2月は露出少ないなと思ってましたが、フルアルバムの制作活動が始まってたんですね」「フルアルバムつくってたからミセスさん2月露出いつもより少なかったのか!!」「フェーズ3初のミセスのアルバム楽しみ」と期待する投稿が続々と寄せられている。
