NewJeansを生んだADOR、世界11都市でオーディション開催「原石を発掘する予定」 全応募者が対面オーディションに参加
HYBE MUSIC GROUPのレーベル「ADOR」が、世界の主要11都市でボーイグループのメンバーを募集する『2026 ADOR BOYS GLOBAL AUDITION』を開催することを3日、発表した。
同オーディションは、2007年以降に生まれた男性であれば誰でも応募可能。応募分野にも制限はなく、歌、ダンス、ラップ、演技、作詞・作曲、Vlog、写真など、自分の長所を示すことができるコンテンツがあれば、何でも提出することができる。
ADORは「オンラインで応募したすべての応募者が、審査員との対面オーディションの機会を得られる」とし、「技巧や流行に流されるのではなく、本来の魅力やポテンシャルを備えた原石を発掘する予定なので、関心を寄せてほしい」と伝えている。
対面オーディションは、韓国のソウル（3月21日）を皮切りに、釜山（3月22日）、シンガポール（3月28日）、大阪（4月4日）、東京（4月5日）、バンクーバー（4月10日）、ニューヨーク（4月10日)）トロント（4月12日）、ロサンゼルス（4月12日）、シドニー（4月18日）、メルボルン（4月19日）で順次行われる。オンライン応募は、各地域の対面オーディション開催日の3日前に締め切られる。
ADORは、オーディション開催の告知と共にショートフォームコンテンツも公開。ADORという実験室を経たアイデアが人の形に花開き、新しい世界の扉を通り抜ける過程を描いたアニメーションで、実験室（Lab）、ドア（Door）、鍵（Key）、人（Human）の4つの要素は、ADORの創作プロセスを象徴している。
ADORには現在、NewJeansが所属している。
