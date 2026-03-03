TBS NEWS DIG Powered by JNN

オリンピック、世界バレーと並ぶ、バレーボール世界3大大会のひとつ『ネーションズリーグ2026』が6月3日の開幕まで3か月となった。決勝ラウンド進出をかけた予選ラウンドは、熱戦必至。女子の初戦は4日にフランスと、男子は10日ウクライナと激突。さらに、決勝トーナメント進出への大事な第3週は、日本の関西で開催される。日本は2024年大会で男女ともに銀メダルを獲得した。

【女子出場チーム】
ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、チェコ、ドミニカ共和国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ポーランド、セルビア、タイ、トルコ、ウクライナ、アメリカ

【男子出場チーム】
アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、キューバ、フランス、ドイツ、イラン、イタリア、日本、ポーランド、セルビア、スロベニア、トルコ、ウクライナ、アメリカ


【女子日本代表　日程】
■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）
6月4日（木）5時30分〜　vsフランス　
6月6日（土）5時30分〜　vsウクライナ
6月7日（日）9時00分〜　vsドイツ
6月8日（月）7時00分〜　vsカナダ

■予選ラウンド第2週：フィリピン
6月17日（水）21時00分〜　vsセルビア
6月19日（金）21時00分〜　vsチェコ共和国
6月20日（土）21時00分〜　vsドミニカ共和国
6月21日（日）21時00分〜　vsイタリア

■予選ラウンド第3週：日本（関西）
7月8日（水）19時20分〜　vsブラジル
7月9日（木）19時20分〜　vsタイ
7月11日（土）19時20分〜　vsトルコ
7月12日（日）19時20分〜　vsポーランド

【男子日本代表　日程】
■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）
6月10日（水）21時00分〜　vsウクライナ
6月12日（金）21時00分〜　vsポーランド
6月13日（土）17時30分〜　vs中国
6月14日（日）21時00分〜　vsスロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）
6月24日（水）20時30分〜　vsセルビア
6月27日（土）00時00分〜　vsイラン
6月28日（日）00時00分〜　vsアメリカ
6月29日（月）00時00分〜　vsフランス

■予選ラウンド第3週：日本（関西）
7月15日（水）19時20分〜　vsイタリア
7月16日（木）19時20分〜　vsカナダ
7月17日（金）19時20分〜　vsベルギー
7月19日（日）19時20分〜　vsアルゼンチン

■決勝ラウンド
女子：7月22日〜26日＠中国（マカオ）
男子：7月29日〜8月2日＠中国（寧波北侖）