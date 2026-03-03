【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突 第3週は日本の関西開催
オリンピック、世界バレーと並ぶ、バレーボール世界3大大会のひとつ『ネーションズリーグ2026』が6月3日の開幕まで3か月となった。決勝ラウンド進出をかけた予選ラウンドは、熱戦必至。女子の初戦は4日にフランスと、男子は10日ウクライナと激突。さらに、決勝トーナメント進出への大事な第3週は、日本の関西で開催される。日本は2024年大会で男女ともに銀メダルを獲得した。
【女子出場チーム】
ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、チェコ、ドミニカ共和国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ポーランド、セルビア、タイ、トルコ、ウクライナ、アメリカ
【男子出場チーム】
アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、キューバ、フランス、ドイツ、イラン、イタリア、日本、ポーランド、セルビア、スロベニア、トルコ、ウクライナ、アメリカ
【女子日本代表 日程】
■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）
6月4日（木）5時30分〜 vsフランス
6月6日（土）5時30分〜 vsウクライナ
6月7日（日）9時00分〜 vsドイツ
6月8日（月）7時00分〜 vsカナダ
■予選ラウンド第2週：フィリピン
6月17日（水）21時00分〜 vsセルビア
6月19日（金）21時00分〜 vsチェコ共和国
6月20日（土）21時00分〜 vsドミニカ共和国
6月21日（日）21時00分〜 vsイタリア
■予選ラウンド第3週：日本（関西）
7月8日（水）19時20分〜 vsブラジル
7月9日（木）19時20分〜 vsタイ
7月11日（土）19時20分〜 vsトルコ
7月12日（日）19時20分〜 vsポーランド
【男子日本代表 日程】
■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）
6月10日（水）21時00分〜 vsウクライナ
6月12日（金）21時00分〜 vsポーランド
6月13日（土）17時30分〜 vs中国
6月14日（日）21時00分〜 vsスロベニア
■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）
6月24日（水）20時30分〜 vsセルビア
6月27日（土）00時00分〜 vsイラン
6月28日（日）00時00分〜 vsアメリカ
6月29日（月）00時00分〜 vsフランス
■予選ラウンド第3週：日本（関西）
7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア
7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ
7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー
7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン
■決勝ラウンド
女子：7月22日〜26日＠中国（マカオ）
男子：7月29日〜8月2日＠中国（寧波北侖）