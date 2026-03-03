「核のごみ」最終処分場で南鳥島の文献調査　経産省が東京・小笠原村に申し入れ　14・15日に村民説明会を開催へ

原子力発電所から出る高レベルの放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分場をめぐり、経済産業省は小笠原諸島の南鳥島での文献調査を東京・小笠原村に申し入れました。

赤沢経産相：

（南鳥島は）科学的特性マップにおいて好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域とされている。国として文献調査を申し入れさせていただきたいとの考えに至った。

南鳥島は日本の最東端に位置し、東京都心から約2000km、小笠原諸島父島からも約1200km離れています。

サンゴ礁に囲まれ、面積は1.51平方kmと皇居とほぼ同じ大きさです。

経済産業省は3日午後、南鳥島での文献調査実施について村に申し入れを行いました。

渋谷村長は「説明会などでの村民や村議会の意見などを踏まえながら判断していく」とコメントしていて、経産省は3月14日と15日に村民説明会を開くことにしています。

原発から出る「核のごみ」の最終処分地の選定をめぐり、調査の第1段階となる「文献調査」の対象は、これまでに北海道と佐賀県の3つの自治体にとどまっていて、南鳥島で実現すれば国内4カ所目となります。