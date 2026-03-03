◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)

菊池雄星投手が試合後の記者会見でこの日の収穫を語りました。

先発した菊池投手は初回、オリックス打線に4安打を集められると守備の乱れも重なって3失点。しかし2回以降は立ち直ると、この日は4回46球、打者17人に6被安打、2奪三振、無四死球、3失点(自責2)にまとめました。

この投球を菊池投手は「全体的に良かった。ストライクゾーンで勝負できた」とし、「初回はスライダーが多くなりすぎて連打や(野手の)間を抜けるヒットがあったが、2回からは配球を変えてアジャストできた」とコメント。

それでも「ボール自体は良かったが配球はもう少し工夫できた」と反省点を述べました。

日の丸を背負ってのマウンドには「まだエキシビジョンなので特別な気持ちはこれから湧いてくると思う」とするも、「久しぶりに日本のファンの前で非常に楽しく投げられた」と語ります。

「今日が今年初めての対外試合でありWBC前最後の試合。課題が出て修正もできたので、本戦の前にいい経験ができた」と収穫を語った菊池投手。

そしてWBC開幕後の登板へ向けて「投げる相手打線の特徴や傾向をこの期間で研究して、いい準備をしたい」と意気込みました。