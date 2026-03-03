「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午後２時現在で、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



小学館（東京都千代田）が２月２８日、同社のマンガワン編集部が、性加害をした漫画家を別のペンネームで他の連載の原作者として起用していた問題を発表したことに関して、子会社Ｌｉｎｋ－Ｕ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが小学館と共同で漫画アプリ「マンガワン」を運営していることから、売り予想数が上昇しているようだ。



同問題は、マンガワン編集部が「堕天作戦」の作者である山本章一氏が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載を中止したにもかかわらず、別のペンネーム「一路一」に変更して新連載「常人仮面」の原作者として起用していたというもの。小学館では「常人仮面」について、原作者の起用判断及び確認体制に重大な瑕疵があったとして配信を停止し、単行本の出荷を停止。更に問題点の検証や原因の究明、再発防止に向けた提言を得るために第三者委員会を設置する方針を決定したと発表している。



