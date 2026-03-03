氷川きよし、プロ顔負けの手料理披露に「おしゃれなお店のよう」と絶賛の声
歌手の氷川きよしが3月2日、自身のInstagramを更新。プロ顔負けの見事な手料理を披露し、大きな話題を呼んでいる。
氷川は「お休みの日の自炊。マネージャーの彼や自分の身体のために栄養管理もわたしの勤」とつづり、食卓の写真を複数投稿した。写真には、釜を中心に干物やおでん、漬物や明太子など、彩り豊かな料理がずらりと並んでいる。
また、「食事は丁寧に真心込めて、センスよく彩りも気にしています。器も自分で作ったり選んだり」と、料理へのこだわりも明かした。投稿では、おかずがそれぞれ異なる器に美しく盛り付けられている様子や、自身で立てたという抹茶と羊羹の写真も公開されている。最後に「歌も暮らしも丁寧に！きちんと！ 食べ物は無駄にしない！」と、自身の信条を記して締めくくった。
2022年末から活動を休止している氷川。その丁寧な暮らしぶりが伝わる投稿に、ファンからは多くのコメントが寄せられている。
コメント欄には「完璧なご飯」「おいしそうすぎる」「おしゃれなお店のよう」「健康管理しっかりしてて、スゴい‼️」「おいしそうだし、体にも心にも良さそう」といった絶賛の声が相次いでいる。