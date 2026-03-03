King & Prince髙橋海人、イタリアで開催されたエトロのショーに出席。ボヘミアンエレガンスを体現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）がグローバルブランドアンバサダーを務めるエトロの2026/2027秋冬ウィメンズコレクションに出席した。

■高橋海人がラウンジウェアをモダンに再解釈

クリエイティブ・ディレクター、マルコ・デ・ヴィンチェンツォによる、エトロ2026/2027秋冬ウィメンズコレクションのファッションショーは、2月25日19時（現地時間）、イタリア・ミラノにて開催された。

今回で4回目の参加となる高橋は、エトロ2026春夏メンズコレクションより、上品で洗練されたライトベージュのダブルブレストジャケットに、シグネチャーのペイズリーをあしらった涼やかなライトブルーのシルクパジャマパンツを合わせたスタイリングをセレクト。同素材のスカーフをヘッドアクセサリーとして取り入れ、ペイズリーモチーフを象ったテンプルがアイコニックなアイウェアを合わせた。

その装いは、リラックス感漂うラウンジウェアをモダンに再解釈し、ボヘミアンエレガンスを体現。まさに情熱的な審美眼を持つ旅人を思わせる佇まいで、ショー会場に姿を現した。

エトロの物語が進化を続け、人々を新たな世界へ誘うかのように、7つのゲートが設置された2026/2027秋冬コレクションのショーセット。そこに、幾重にも歌声を重ねたような「ブルーム」による神秘的かつリズミカルな音楽が響き渡り、ショー全体に繊細な余韻を深く刻んだ。

高揚感に満ちた空間の中、高橋は艶やかな輝きを放ちながら確かな存在感を示し、世界各国から集まったセレブリティたちと歓談を交わしつつ、あらたなコレクションの発表を祝福した。

