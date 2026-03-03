3日15時現在の日経平均株価は前日比1833.03円（-3.16％）安の5万6224.21円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は95、値下がりは1486、変わらずは9と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均構成銘柄の値上がりは6銘柄にとどまり、219銘柄が下落。マイナス寄与度トップはファストリ <9983>で、1銘柄で日経平均を241.47円押し下げ。以下、東エレク <8035>が115.32円、ＴＤＫ <6762>が112.31円、アドテスト <6857>が84.23円、ファナック <6954>が56.49円の押し下げと続く。



プラス寄与トップはリクルート <6098>で、日経平均を7.12円押し上げ。ＨＯＹＡ <7741>が2.42円、三菱商 <8058>が2.11円、東ガス <9531>が1.52円、大ガス <9532>が0.83円で続いている。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は輸送用機器で、以下、石油・石炭、非鉄金属、空運、電気機器、繊維と並ぶ。



※15時0分0秒時点



株探ニュース

