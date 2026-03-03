あ、ありがてぇ……企業戦士は丸亀製麺の“仙豆”で今すぐ日々の疲れを吹き飛ばそう！

ともに“亀”に縁がある丸亀製麺と人気漫画「ドラゴンボール」の夢のコラボが、3月3日からスタートしています。

第1弾のコラボメニューとして登場しているのが「仙豆」をモチーフにした「仙豆風天ぷら」。言わずと知れた最強の回復アイテムは、日々の業務に疲弊した企業戦士にも効くのでしょうか。実際に食べてみました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

※本文中、うどん札のシークレット1種が出てきます。知りたくない方はご注意ください。

■ Z戦士のピンチを何度も救ってきた最強の回復アイテム“仙豆”

仙豆は「ドラゴンボール」に登場する、豆状の架空の食べ物。1粒で10日は飢えをしのげるという最強の回復アイテムで、ピンチに陥った悟空たちZ戦士を何度も救ってきました。

丸亀製麺がこのほど販売開始した「仙豆風天ぷら」は、枝豆を天ぷらにした商品。1袋単位での提供で、価格は税込290円です。

作中では1年で7粒しか取れないとされている大変貴重な仙豆ですが、それがなんと丸亀製麺では袋でいけてしまうようです。

紙袋もコラボ仕様となっており、表にはヤジロベーが、裏には孫親子のイラストが描かれています。

うどんとあわせて購入するとオリジナルのうどん札に加えて、オリジナルステッカーももらえるため、一緒に注文するのがおすすめです。

袋を開けると天ぷら油と枝豆の香ばしい香りが漂ってきます。「仙豆風天ぷら」自体には味付けがされていないようで、卓上の塩をふりかけて食べるのがよいとのこと。

が、一旦はそのままいただいてみます。

「仙豆風天ぷら」は仙豆のように1粒ずつではなく、いくつかがまとまって揚がっています。そのため食べやすさも食べごたえも十分。

塩を振らずに食べてみると……う、うっまああ！

枝豆の甘みと風味がしっかり感じられて、そのままでも問題ないほど美味しいです。サクッとした衣の歯ごたえのあとに、豆のしっとりとした食感がくるのもクセになります。

お次は卓上の塩を適量ふりかけ、軽くシェイク。

先ほどの枝豆の味わいに、塩気がいいアクセントになって、より美味しくなっています。ここが店でなければ紙袋に口をつけ、飲むように食べていたと思います。

■ うどんにももちろん合うけど、一番はやはり……

そしてもちろん天ぷらなので、うどんとの相性も抜群。

筆者が今回注文した釜玉うどんにトッピングして食べてみましたが、だし醤油や卵の味わいが加わって、塩とはまた違った美味しさに変化します。天ぷら1つあたりのサイズも小さいため、うどんと一緒に食べやすいのも嬉しいところです。

そのまま食べてもよし、うどんに合わせてもよしな「仙豆風天ぷら」。しかし食べながら思ったのは「多分こいつはビールが一番合うな」ということ。

ほどよい塩気と、枝豆の旨味。食べ進めていくうちに身体は自然とビールを求めていました。

本商品は持ち帰りも可能なので、宅飲みにも最適です。「仙豆風天ぷら」を傍らに缶ビールをプシュッ。ああ、いいですねぇ。

1粒で10日の飢えをしのげる……とまではいきませんが、企業戦士の日々の疲れを癒やしてくれる回復アイテムなのは、間違いないでしょう。

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030309.html