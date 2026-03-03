君島十和子さん、かとうれいこさんらが娘と一緒に、3日午後8時から日本テレビ系で放送の『踊る！さんま御殿!!』に出演。娘を育てるママのお悩み相談会としてトークが繰り広げられました。

番組では、自身も娘を持つ明石家さんまさんが「娘がキツイことを母親に言うやんか、なんでこんなこと言えんねんやろ」と不思議がると、くわばたりえさんは、ピアスを開けようとした際に娘から「おばさんなんだからやめときな」と言われたことについて、「“おばさん”っていう言葉を、娘の口から聞きたくなかった」と嘆きました。

そして、かとうさんも「気に入っている服なのに、“ちょっと若すぎるんじゃないの？”」と言われたそうで、君島さんは「美容院に行ってきたら、“髪の毛だけキレイだね”」と娘から言われたと明かしました。

さらに、緒方かな子さんも、「安いアクセサリーを付けていると、“ママの歳でそれはちょっと安物じゃない？”」と言われたと明かし、娘からハッキリ言われたキツイ言葉が続々と紹介されます。

ほかにも、『良くも悪くも「私にそっくり」だと思った娘の言動』や、『母と娘だけのちょっと変わったルール』などのテーマに加えて、娘たちが明かす『意味がなかった習い事』や、母と娘の“恋愛トーク”事情、さらには、娘から母への不満なども語られます。

3日の放送には、緒方かな子さん・緒方佑奈さん、かとうれいこさん・横尾紗千さん、君島十和子さん・君島憂樹さん、ボーク重子さん・ボークスカイさん、4組の母娘がそろって登場。スタジオには、相田翔子さん、河野景子さんら娘を持つ有名人たちも出演します。