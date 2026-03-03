愛媛県西条市の高橋敏明市長が国への交付金申請を巡って市職員に心理的圧力をかけたとされる問題で、市は２日、外部調査委員会によるパワーハラスメントの調査結果を公表した。

市長就任後、市職員に対する２件のパワハラがあったと認定し、交付金申請に関連する言動については「パワハラとは判断できないが、問題がある」と結論づけた。（浜畑知之）

市議会本会議で調査結果が報告され、高橋市長は「職員に不安を与えたと率直に反省している。専門的見地からの報告として重く受け止める」と頭を下げた。

１件目は、録音や議事録などを踏まえ、２０２５年７月に不当要求への対応を協議する場で、市長が職員に対し、「市民に厳しい対応をして良いのか。そんな考えやからいかんのや」「ばかやないんか」とどなったと認定した。

「私は飾りじゃないんやぞ」と大きな声を出し、権限は市長にあることを職員に確認していたことも認め、調査委は「挑発的、攻撃的な意図を持っていたと解する余地すらあり、業務上必要、相当な範囲を超えている」と判断した。

２件目は、２４年１２月に職員と協議した際、「もういい、出て行け」とどなった行為。録音はなく、市長も「記憶にない」としたが、調査委は「市長は自己の意に反する言動を職員がとった場合、感情的に対応する性質があることは否定できない」として事実だと認めた上で、「進言がいかに市長の考えと対立するものであったとしても冷静に対応すべきだ」とした。

多目的ホール建設など２事業の交付金申請に関しては、事業の用地取得や実施計画の検討が不十分で、職員が「議会対応が困難となる」と反対したが、市長は進言を受け入れずに申請を決めたと指摘。調査委は、職員の疑問はもっともな内容で、事業の実現可能性は極めて低かったとし、「職員の経験や意見を軽視、無視されたものと受け止められ、一連の市長の対応で職員は精神的な苦痛を受けた」と言及した。

市議会後、高橋市長は取材に「深く反省し、二度とこのようなことのないように注意したい」と陳謝し、今議会に自らの処分に関する議案を提出するとした。一方、２４年の事案については「私の記憶と委員会の認定に差があった」と不満をにじませた。

調査は、交付金申請を巡って市長から市職員への心理的圧力があったと市議会が指摘し、市が弁護士２人による調査委を設置。交付金申請以外の事案を含め、２５年１１月１０〜２５日に全職員２００６人を対象にアンケートを実施し、３６人が市長からパワハラを受けたことがあると回答していた。