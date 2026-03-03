「今のバッグぼろぼろで限界」→【ハニーズ】へ！ 40・50代の味方♡「上品バッグ」

「いつも使っているバッグがぼろぼろ……」「春に向けてバッグを買い替えたい！」── そんな大人女性のために、オンオフ使いやすい上品なバッグをご紹介。ミドル世代がデイリー使いするなら、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のアイテムが狙い目。手に取りやすい価格ながら、洗練されたデザインでコーデの格上げに一役買ってくれそうです。

上品な配色デザインがコーデのアクセントに

【GLACIER lusso】「リップケース付配色バッグ」\4,980（税込）

ハンドルとベルトの上品な配色デザインが目を引くバッグ。取り外しができるショルダー紐が付いており、シーンに合わせて持ち方を変えられます。滑らかなレザー調の素材やゴールドカラーの金具も、きれい見えをサポート。リップを収納できるケース付きで出先でのメイク直しに便利です。フォーマルシーンにもマッチしやすく、1つあれば幅広い場面で活躍しそう。

一点投入で鮮度アップが狙えるワンハンドル

【GLACIER lusso】「ワンハンドルバッグ」\4,480（税込）

2026年春夏のトレンドアイテムとして注目を集めているワンハンドルバッグ。都会的なムードが漂うシンプルなデザインで、通勤用にもぴったりです。ショルダー紐が付いているため、肩掛けもできる2WAY仕様。開閉部分はファスナーになっているので、中身が見えにくいのが嬉しいポイント。きれいめコーデはもちろん、カジュアルスタイルに合わせても大人顔に引き寄せてくれそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M