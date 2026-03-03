43歳・安田美沙子、17年ぶり出場の『東京マラソン』3時間54分でゴール 自己ベスト更新ならずも「わたし強くなった」
2児の母でタレントの安田美沙子（43）が1日、自身のインスタグラムを更新し、17年ぶりに出場した『東京マラソン』を完走したことを報告した。
【写真】「素敵すぎます…」美脚輝くウェア姿で記念メダルを手にする安田美沙子
安田は「無事におわりました！タイムは3:54:24」と明かし、笑顔でメダルを手にした写真を公開。自己ベスト更新とはならなかったものの、「最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！」と充実感をにじませた。
大会については「海外の方も沢山いて、沿道の応援も沢山あって。。スペシャルな大会の、止まらない空間に存在できたことが幸せでした」と振り返り、「17年ぶりに東京マラソンを走って思ったことは。。わたし強くなった」と心境をつづった。さらに「あの頃のネガティブみさこは、もういませんでした。笑」と前向きな変化を実感。挑戦を支えた家族やスタッフ、ボランティアへの感謝も記した。
コメント欄には「ナイスランです！」「完走おめでとうございます」「さすがサブ4！」「お疲れ様でした」「フル走りきってそんな爽やかな笑顔できるのすごすぎます！」「いつもインスタ拝見しています。美沙子さんを目標に、マラソン頑張っています！」「素晴らしいタイムですね」「アクティブな安田さんが素敵すぎます…」など祝福と称賛の声が多数寄せられている。
安田は2012年に出場した『名古屋ウィメンズマラソン2012』で現在も自己ベストとなる３時間44分56秒を記録。結婚・出産を経て初挑戦した『大阪マラソン2025』では、10年ぶりに“サブ4”を達成した。
【写真】「素敵すぎます…」美脚輝くウェア姿で記念メダルを手にする安田美沙子
安田は「無事におわりました！タイムは3:54:24」と明かし、笑顔でメダルを手にした写真を公開。自己ベスト更新とはならなかったものの、「最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！」と充実感をにじませた。
大会については「海外の方も沢山いて、沿道の応援も沢山あって。。スペシャルな大会の、止まらない空間に存在できたことが幸せでした」と振り返り、「17年ぶりに東京マラソンを走って思ったことは。。わたし強くなった」と心境をつづった。さらに「あの頃のネガティブみさこは、もういませんでした。笑」と前向きな変化を実感。挑戦を支えた家族やスタッフ、ボランティアへの感謝も記した。
安田は2012年に出場した『名古屋ウィメンズマラソン2012』で現在も自己ベストとなる３時間44分56秒を記録。結婚・出産を経て初挑戦した『大阪マラソン2025』では、10年ぶりに“サブ4”を達成した。