「おやすみプンプン」「ソラニン」などで知られる人気漫画家の浅野いにお氏が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。小学館の漫画配信アプリ「マンガワン」が逮捕歴のある漫画家を別名義で新連載の原作に起用していた問題を受け、小学館に意見した。

マンガワンは先月27日に「常人仮面」の原作者である一路一氏が、性加害で罰金刑を受けていた漫画「堕天作戦」作者の山本章一氏と同一人物であることを報告。「本来であれば原作者として起用すべきではありませんでした。何よりも被害に遭われた方に対し、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

さらに、今月2日に新たな原作者起用問題を公表。20年に強制わいせつ容疑で逮捕された「アクタージュ act-age」(集英社、連載打ち切り)の原作者・マツキタツヤ氏を別名義で『星霜の心理士』の原作に起用していた。小学館は第三者委員会を設置する方針を決定した。

一連の騒動を受け、浅野氏は「マンガワンに関して。小学館で連載している身として発言します」と切り出した。「小学館はこれをマンガワン編集部だけの問題とせず、小学館の全社的な問題として向き合ってください」と要求。

「特にマンガワンでのオリジナルの連載作家が大きな機会損失を被っていることに対する金銭の補填、希望があれば連載移籍先の確保等、会社として責任のある具体的フォローを強く求めます」と訴えた。

浅野氏は1998年に「菊地それはちょっとやりすぎだ！！」でデビュー。「ソラニン」は女優の宮崎あおい主演で実写映画化された。「うみべの女の子」、「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」など人気作多数。現在は小学館の青年漫画雑誌「ビッグコミックスペリオール」で「MUJINA INTO THE DEEP」を連載している。