動物病院で仕事中のスタッフさん、その足元には…。スタッフさんと看板犬さんの何気ない日常の一コマがあまりにも尊すぎると話題になっているのです。

日頃からのびのびと過ごしていることが伝わってくる微笑ましいその光景は、記事執筆時点で133万回を超えて表示されており、2.8万件のいいねを集めています。

【写真：動物病院で仕事中、ふと振り返るとスタッフが…目に飛び込んできた『想定外の光景』】

動物病院で仕事中のスタッフ→何気なく振り返ると…

Xアカウント『@6pikuuOTUnIU9W6』に投稿されたのは、大師前どうぶつ病院で働くスタッフさんのお姿。

この日も、いつも通りお仕事に励まれていたというスタッフさんたち。何気なく、とあるスタッフさんの方を振り返ってみると…想定外の光景が飛び込んできたのだといいます。

飛び込んできた『想定外の光景』が話題

足を肩幅に広げて立ち、エコー写真を切り分ける作業をしていたというスタッフさん。一見すると何ら違和感のない光景であるものの…足元には、看板犬「チャポ」さんのお姿があったそう。

なぜかスタッフさんの足の間に入り込み、凛々しい表情を浮かべていたというチャポさん。

『なぜ、わざわざそこに…』とツッコまずにはいられない、お互いに不便そうなフォーメーションに見えたものの、チャポさんはとても満足げだったのだとか。

特に気にせず作業を続けるスタッフさん、誇らしげな表情を浮かべるチャポさん。日頃からのびのびと過ごされていることが伝わってくるその光景は多くのユーザーをほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「きっとスタッフさんの間で落ち着くんだろうな」「大師前で一番の甘えん坊さんかもね」「一心同体ですね」「かわいい」「シンデレラフィットですね」「自由で素敵」などのコメントが寄せられています。

どうぶつ病院での日常が大人気

チャポさんが看板犬を務める「大師前どうぶつ病院」は、保護犬さんや保護猫さんを一時預かりすることも多く、その度にチャポさんがお世話係を担っているのだといいます。

相棒のような存在である看板猫「しんべぇ」さんともとっても仲良しで、日々スタッフさんを癒しているのだそう。

大切にされていることがひしひしと伝わってくるチャポさんやしんべぇさん、そしてスタッフさん達の日常の一コマはあまりにも尊く、日々多くのユーザーへ笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@6pikuuOTUnIU9W6」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。