Threadsに投稿されたのは、大量のわんこたちに囲まれて眠る小学生の男の子の姿です。どこにいるのかわからない状態が投稿されると、55万回以上も表示されるほど話題に！コメント欄には「腕と足しか分からん笑」「もう犬の仲間になれそうだな笑」「この状態で寝られる息子さんがすごい！」といった声が寄せられています。

【動画：小学生の男の子が『大量の犬に囲まれて眠った』結果→『まさかの光景』】

たくさんのわんこが各々過ごす日常の光景

Threadsアカウント「Easy dog field | 訓練で自信を失ったあなたへ」さまは、ドッグトレーナー兼ブリーダーとして活動されている投稿者さまとご家族の日常が紹介されています。

投稿者さまのご家族は、たくさんのわんこと暮らしています。そんな彼らの日常を覗いてみると、夜には各々が自由に過ごしている様子がうかがえるのだとか。

ベッドの上で、寄り添いながら眠るわんこもいれば、そのベッドの下でワンプロして楽しむ体力のあり余ったわんこたちもいて賑やかです。

よく見てみると…

しかし、ワンプロしているわんこたちではなく、ベッドに寝ているたくさんのわんこたちをよく見てみると……

なんと、わんこたちが密着しながら眠っている中から、人間の手足が！投稿者さまによると、この手足の正体は小学生の息子さんで、毎日このような状態で眠っているのだとか。

ベッドの上を注視してみても、男の子の姿は手と足以外見えません。いったい、わんこたちが折り重なるように寄り添いながら眠っている下では、どのような状態になっているのか気になる光景でした！

まさかの光景がThreadsで話題に！

小学生の男の子に群がって眠るわんこたちの様子は、Threadsでも大きな話題を呼びました。コメント欄には「図解を求めます笑笑」「幸せだね」「犬密度高めｗｗｗ」といった声が溢れ、この状況を受け入れている息子さんへ称賛の声が届いています。

飼い主さん曰く、息子さんは自分からこの状況を望んでいるのだそう。わんこたちへの深い愛情が伝わってきますね！

Threadsアカウント「Easy dog field | 訓練で自信を失ったあなたへ」さまは、わんこたちの専用部屋を用意し、そこに人間用のベッドを置いて一緒に眠ることが多いのだそうです。

そんなご家族とわんこたちの賑やかな共同生活の様子が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「Easy dog field | 訓練で自信を失ったあなたへ」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。