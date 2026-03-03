サンリオピューロランド“ポムポムすぎるよ展”展示ビジュアルを一部先行公開 かわいすぎるグッズ＆フードも
サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドは、4月10日から12月31日までの期間で、「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催する。今回、第2弾情報として、特別展「ポムポムすぎるよ展」の展示ビジュアルや、期間限定のグッズ、フードが公開された。
【写真】かわいすぎるでしょ…「ポムポムすぎるよ展」展示ビジュアル
ポムポムプリンは、ベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男のコ。30周年をお祝いする同イベントでは、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」をテーマに、ポムポムプリンが癒してくれる、やさしい世界観を体験できるコンテンツが目白押し。
30周年を記念し、ポムポムプリンの魅力をたっぷり200点も詰め込んだ同展の展示ビジュアルを特別に一部先行公開。さらに、てつだいとして参加するクリエイティブチーム“entaku”の明円卓氏より、同展への想いを語ったメッセージも紹介する。
また、30周年を記念した期間限定グッズも展開。チャームやフレークシール、ランチトート、ポーチ、ステーショナリーなど、日常に取り入れやすいアイテムが勢ぞろい。注目グッズは、ピューロランドで初登場となる3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」。同商品は、スマートフォンを通してポムポムプリンやチームプリンのマフィン、スコーン、ベーグルたちと、お気に入りの場所や外出先でいつでも一緒の時間を過ごせるアイテム。一緒にポーズを決めて写真を撮ったり、動画を撮ったり、楽しみ方は無限大となっている。
さらに、期間限定フードも登場。欧風カツカレーやデミハンバーグオムライスをはじめ、ポムポムプリンの世界観を表現した多彩なメニューが勢ぞろい。30周年ロゴをあしらったアニバーサリー仕様の盛り付けに加え、同展と連動したメニューもあり、見ても食べても楽しめる内容となっている。家族や友人とシェアしながら楽しめるボリューム感のあるメニューから、写真に収めたくなるスイーツまで、特別なアニバーサリーを彩る期間限定フードがそろう。
そのほか、 30周年の特別コスチュームを着用したポムポムプリンと、チームプリンたちに会えるスペシャルグリーティングの開催も予定している。
■“entaku”明円卓氏からのメッセージ
ポムポムプリンの30周年を記念して、チームプリンのみんなが展示をすると聞き
その準備をentakuでお手伝いしました。
チームプリンのみんながポムポムプリンを大好きな理由がいっぱい詰まっている展示です。
私からこれ以上長々と説明するべきことはありません！
チームプリンのみんなが準備したこの展示をどうかゆっくりとご覧ください。
お手伝いしていたらポムポムプリンの大ファンになったentaku代表 明円卓
■「POMPOMPURIN 30th Anniversaryスペシャルグリーティング」
30周年の特別コスチュームを着たポムポムプリンとチームプリンたちに会えるグリーティングを実施。ポムポムプリン、チームプリンたちと一緒に、アニバーサリーにふさわしい特別なひとときを。
■ポムポムプリンカラーの期間限定グッズ
ポムポムプリン30周年を記念した期間限定グッズも登場。ポムポムプリンとチームプリンが描かれた、思わず手に取りたくなるアイテムが勢ぞろい。
注目は3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」。 「いつでもプリン」はスマートフォンを通してポムポムプリンやチームプリンのマフィン、スコーン、ベーグルたちと、お気に入りの場所やお出かけ先でいつでも一緒の時間を過ごせるアイテム。一緒にポーズを決めて写真を撮ったり、動画を撮ったり、楽しみ方は無限大。同商品は気軽に楽しめる「デジタルver.」と、コレクションとして手元に残せる「コレクションカードver.（5月下旬発売予定）」の2タイプを用意（※いずれのタイプも、スマートフォンなどが別途必要）。好みに合わせてポムポムプリンたちと特別な時間を。
チャームやフレークシール入りポーチは、やわらかなタッチのイラストと30周年ロゴを組み合わせた特別仕様。バッグやポーチに付けるだけで、ふと目にしたときに心がゆるみ、“ポムっと一息”つけるようなやさしい時間を日常の中に運んでくれる。
ランチトートやポーチは、ベージュとブラウンを基調としたポムポムプリンらしいあたたかみのあるカラーリングが魅力。ノートやランチクロス、タオル、クリアファイルなどのステーショナリーもそろい、さまざまなシーンに合わせてアニバーサリーの世界観を楽しめる。30周年ロゴ入りの「プリンプチクッキー」は、お土産やギフトにもぴったり。
ピューロランドの中だけではなく、日々の日常の中でもポムポムプリンがポムっと癒してくれるグッズラインナップとなっている。
■期間限定フード
30周年を記念した期間限定フードメニューも登場。カレーやオムライス、グラタン、バーガー、パフェ、クレープなど、ポムポムプリンの世界観を表現した多彩なメニューが勢ぞろい。黄色を基調とした明るいビジュアルと、思わず写真に収めたくなる愛らしいデザインが、アニバーサリーイヤーを華やかに彩る。
中でも注目は、チキンブイヨンと魚介の旨みがつまったパエリアライスの「ポムポムプリンとチームプリンのアニバーサリー欧風カツカレー」。ドッグボーン型のかまぼこやアニバーサリー仕様の盛り付けが特別感を演出する。
また、「ポムポムすぎるよ展」との連動メニュー「ポムポムプリンのアニバーサリーポムポムすぎるバナナミックスアイスパフェ」も登場。見て楽しい、食べてうれしいスペシャルデザートとなっている。
さらに、とろとろのオムレツとデミハンバーグを組み合わせた「ポムポムプリンのアニバーサリーデミハンバーグオムライス」は、見た目のかわいらしさとボリューム感を兼ね備えた満足度の高い一皿。いずれも期間限定での販売を予定しており、30周年をお祝いする特別なひとときを楽しめる。さらに、館のレストランでもポムポムプリン30周年を記念したフードメニューが登場。
【写真】かわいすぎるでしょ…「ポムポムすぎるよ展」展示ビジュアル
ポムポムプリンは、ベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男のコ。30周年をお祝いする同イベントでは、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」をテーマに、ポムポムプリンが癒してくれる、やさしい世界観を体験できるコンテンツが目白押し。
また、30周年を記念した期間限定グッズも展開。チャームやフレークシール、ランチトート、ポーチ、ステーショナリーなど、日常に取り入れやすいアイテムが勢ぞろい。注目グッズは、ピューロランドで初登場となる3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」。同商品は、スマートフォンを通してポムポムプリンやチームプリンのマフィン、スコーン、ベーグルたちと、お気に入りの場所や外出先でいつでも一緒の時間を過ごせるアイテム。一緒にポーズを決めて写真を撮ったり、動画を撮ったり、楽しみ方は無限大となっている。
さらに、期間限定フードも登場。欧風カツカレーやデミハンバーグオムライスをはじめ、ポムポムプリンの世界観を表現した多彩なメニューが勢ぞろい。30周年ロゴをあしらったアニバーサリー仕様の盛り付けに加え、同展と連動したメニューもあり、見ても食べても楽しめる内容となっている。家族や友人とシェアしながら楽しめるボリューム感のあるメニューから、写真に収めたくなるスイーツまで、特別なアニバーサリーを彩る期間限定フードがそろう。
そのほか、 30周年の特別コスチュームを着用したポムポムプリンと、チームプリンたちに会えるスペシャルグリーティングの開催も予定している。
■“entaku”明円卓氏からのメッセージ
ポムポムプリンの30周年を記念して、チームプリンのみんなが展示をすると聞き
その準備をentakuでお手伝いしました。
チームプリンのみんながポムポムプリンを大好きな理由がいっぱい詰まっている展示です。
私からこれ以上長々と説明するべきことはありません！
チームプリンのみんなが準備したこの展示をどうかゆっくりとご覧ください。
お手伝いしていたらポムポムプリンの大ファンになったentaku代表 明円卓
■「POMPOMPURIN 30th Anniversaryスペシャルグリーティング」
30周年の特別コスチュームを着たポムポムプリンとチームプリンたちに会えるグリーティングを実施。ポムポムプリン、チームプリンたちと一緒に、アニバーサリーにふさわしい特別なひとときを。
■ポムポムプリンカラーの期間限定グッズ
ポムポムプリン30周年を記念した期間限定グッズも登場。ポムポムプリンとチームプリンが描かれた、思わず手に取りたくなるアイテムが勢ぞろい。
注目は3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」。 「いつでもプリン」はスマートフォンを通してポムポムプリンやチームプリンのマフィン、スコーン、ベーグルたちと、お気に入りの場所やお出かけ先でいつでも一緒の時間を過ごせるアイテム。一緒にポーズを決めて写真を撮ったり、動画を撮ったり、楽しみ方は無限大。同商品は気軽に楽しめる「デジタルver.」と、コレクションとして手元に残せる「コレクションカードver.（5月下旬発売予定）」の2タイプを用意（※いずれのタイプも、スマートフォンなどが別途必要）。好みに合わせてポムポムプリンたちと特別な時間を。
チャームやフレークシール入りポーチは、やわらかなタッチのイラストと30周年ロゴを組み合わせた特別仕様。バッグやポーチに付けるだけで、ふと目にしたときに心がゆるみ、“ポムっと一息”つけるようなやさしい時間を日常の中に運んでくれる。
ランチトートやポーチは、ベージュとブラウンを基調としたポムポムプリンらしいあたたかみのあるカラーリングが魅力。ノートやランチクロス、タオル、クリアファイルなどのステーショナリーもそろい、さまざまなシーンに合わせてアニバーサリーの世界観を楽しめる。30周年ロゴ入りの「プリンプチクッキー」は、お土産やギフトにもぴったり。
ピューロランドの中だけではなく、日々の日常の中でもポムポムプリンがポムっと癒してくれるグッズラインナップとなっている。
■期間限定フード
30周年を記念した期間限定フードメニューも登場。カレーやオムライス、グラタン、バーガー、パフェ、クレープなど、ポムポムプリンの世界観を表現した多彩なメニューが勢ぞろい。黄色を基調とした明るいビジュアルと、思わず写真に収めたくなる愛らしいデザインが、アニバーサリーイヤーを華やかに彩る。
中でも注目は、チキンブイヨンと魚介の旨みがつまったパエリアライスの「ポムポムプリンとチームプリンのアニバーサリー欧風カツカレー」。ドッグボーン型のかまぼこやアニバーサリー仕様の盛り付けが特別感を演出する。
また、「ポムポムすぎるよ展」との連動メニュー「ポムポムプリンのアニバーサリーポムポムすぎるバナナミックスアイスパフェ」も登場。見て楽しい、食べてうれしいスペシャルデザートとなっている。
さらに、とろとろのオムレツとデミハンバーグを組み合わせた「ポムポムプリンのアニバーサリーデミハンバーグオムライス」は、見た目のかわいらしさとボリューム感を兼ね備えた満足度の高い一皿。いずれも期間限定での販売を予定しており、30周年をお祝いする特別なひとときを楽しめる。さらに、館のレストランでもポムポムプリン30周年を記念したフードメニューが登場。