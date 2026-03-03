くら寿司、115円から“超熟成”ネタを販売 マグロなど味わいや食感の良さを最大限に引き出す
回転寿司チェーン・くら寿司は、独自の“二段階熟成”を施した「超熟成シリーズ」から、「超熟成 まぐろ（一貫）」「超熟成 まふぐ（一貫）」「超熟成 真鯛（一貫）」を、6日から期間・数量限定で販売する。同日から「【愛媛県産】真はた（一貫）」や「【愛媛県産】みかんぶり」「【愛媛県産】みかん真鯛」などが登場する「愛媛県」フェアを開催する。
【写真】美味しそう！115円から販売されるくら寿司“超熟成シリーズ”
くら寿司が独自に開発した「超熟成シリーズ」から、「超熟成 まぐろ（一貫）」「超熟成 まふぐ（一貫）」「超熟成 真鯛（一貫）」を販売する。
定番商品である「熟成まぐろ」「熟成ふぐ」「熟成真鯛」は、独自の技術により、一定時間寝かせることで、それぞれの魚がもつ旨みを引き出しているが、“超熟成”では、さらなる旨みを追求すべく、自社セントラルキッチンの最新技術“二段階熟成”を取り入れた。
ネタに合わせた異なる熟成方法を追加で施すことで、マグロ、フグ、マダイの味わいや食感のよさを最大限に引き出した。料金は115円から。今後も魚種を増やし、展開する。
同日からは「愛媛県」フェアを開催。フェアでは、日本有数の好漁場を持つ“水産王国”愛媛の海の幸を使ったお寿司が続々と登場する。
技術的な難しさから、生産数が少ない“幻の養殖魚”とも呼ばれる「【愛媛県産】真はた（一貫）」は、しっかりとした身質と強い旨みが特徴の高級魚。2キロ前後の大型サイズを厳選し、濃厚な旨みと上品な甘みを楽しめる。
「【愛媛県産】釜揚げしらす」は、瀬戸内海で育った旨みたっぷりのシラスをスピーディーに釜揚げし、ふんわり柔らかな食感と凝縮された旨みが特徴だ。
加えて、「フルーティーフィッシュ」シリーズから2商品が登場します。「【愛媛県産】みかんぶり」は、愛媛県宇和島産の脂乗りの良いブリを、伊予柑オイルを使用した飼料で育てており、口に入れた瞬間、ブリの旨みと爽やかなみかんの風味が広がる。
「【愛媛県産】みかん真鯛」は、柑橘の皮と伊予柑オイルを混ぜ合わせた飼料で育てており、マダイ本来の旨みにみかんの爽やかな風味が加わり、上品な味わいを実現しました。ほのかにみかんが香り、生魚が苦手な方にもおすすめとなる。
