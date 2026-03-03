昨秋のプロ野球・ドラフト会議でソフトバンクに育成４位で指名されたオイスカ浜松国際高の大橋令和内野手（１８）が３日、卒業式に出席した。同校初のプロ野球選手となった期待の大型内野手は、久しぶりに球友らと顔を合わせ、楽しいひとときを味わった。

プロ野球の世界に足を踏み入れて２か月が過ぎた。１月上旬に福岡で入寮。新人合同自主トレから初の春季キャンプを経験、今までとは違った野球漬けの日々を過ごした。「みんな速くて、うまい」。レベルの高さを痛感しながらも、「今年１年、まずは、体作りから」と、足元を見つめる。入団当初、１７７センチ、７５キロだった体も少しずつ大きくなり、現在は７９キロ。「今年中に８０キロ以上に（まで）増やしたい」と肉体改造に着手している。

キャンプ中には、目標の選手でもある、先輩・今宮健太遊撃手の動きを間近で見る機会に恵まれた。捕球からスローイング、無駄のない一連の動作に目をこらした。「取ってからの速さとか勉強になります」。名手のプレーを頭に焼き付けた。

４日午後、福岡に戻り、５日からチームに再合流する予定だ。今季中の目標には「２軍の試合に出たい」と掲げた大橋は、「将来的に今宮選手のような選手を目指したい。そして、ゴールデン・グラブ賞を取りたい」と、ぶち上げた。３年間過ごした母校を巣立った未完の大器が、厳しいプロの世界で飛躍を目指す。