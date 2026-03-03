¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤ÇÌ´¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ø¡¡Åßµ¨¥Ñ¥é¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Î¾®ÃÓ³ÙÂÀ
¡¡ÉÔÂ¤¹¤ë±óÀ¬Èñ¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊCF¡Ë¤ä¼Ú¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢6Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤ËÎ×¤à¾®ÃÓ³ÙÂÀ¡Ê43¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï9°Ì¤Ç¡ÖÉé¤±¤ÃÊü¤·¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¹ñºÝÂç²ñ¤òÃ±¿ÈÅ¾Àï¤¹¤ë¡ÖÉð¼Ô½¤¹Ô¡×¤ÇÃÃ¤¨¤¿¿´µ»ÂÎ¤Ç¡¢Ì´¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤Ë¤¼¤ÒÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡Ì´¤ò¶¦¤Ë¡ª¡×¡£º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤ë³¤³°¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤¿2024Ç¯11·î¡¢CF¤Ç»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£»ñ¶âÉÔÂ¤ÇÅÏ¹Ò¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢2¥«·î¼å¤Ç122¿Í¤«¤é·×Ìó300Ëü±ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤»ö¸Î¤Çº¸ÏÓ¤Ë¤Þ¤Ò¤¬»Ä¤ê¡¢¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÊÝ¸±¶â¤ä½êÂ°Àè¤Î»Ù±ç¤Ç³èÆ°Èñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢06Ç¯¤Î¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¤«¤é¥Ñ¥é¤Ë½Ð¾ì¡£¤À¤¬À®ÀÓÉÔ¿¶¤äÅÏ¹ÒÈñ¤Î¹âÆ¤â¤¢¤Ã¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¡£¼Ú¶â¤âÌó200Ëü±ß¤ËËÄ¤é¤àÃæ¡¢Íê¤ß¤Î¹Ë¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬CF¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡CF¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï³èÆ°Èñ¤ÎÆâÌõ¤ò¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¤½£¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢25Ç¯Ëö¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤¿¡£