ＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都が３日、日本最多となる自身５度目の出場がかかる北中米Ｗ杯開幕まであと１００日となった節目の日に小平グラウンドで現在の心境や本大会への意気込みなどを語った。

＊ ＊ ＊

２０１０年南アフリカ大会から４大会連続でＷ杯出場を続け、前人未到の５度目の出場に挑むベテランは改めて自身にとってのＷ杯の存在について「そのくらい大きな存在というか、じゃないとここまでやっていない。こんなおっさんになっても、目指してないですよ。それが答えです」ときっぱりと語った。さらに、Ｗ杯が自身をここまで魅了する理由について「これも自分の魂が求めるものなので、分からない。いまだに解明できていない。なので、言葉にできないくらい大きすぎる存在。なくてはならない、僕の人生にとって、家族みたいな、なくてはならない存在」と口にした。

５度目のＷ杯の、自身のキャリアにとっての位置づけに関しては「Ｗ杯が終わらないと分からない。その先のことは決めていない。Ｗ杯が終わった時に僕の口から」と説明した。前回、カタール大会では『ブラボー』の名言で日本中を盛り上げたが、「そんなに僕にプレッシャーをかけないでください。ブラボーを超える言葉はなかなかない。困らせないでください」とおどけた。