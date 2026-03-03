お笑いコンビ・見取り図が３日、都内で「その肥満、肥満症かも！」プロジェクト発表記者会見に出席した。

４日の「世界肥満デー」に合わせて、肥満と肥満症の違いや肥満症の特徴、課題について啓発するプロジェクト。２人はこれまでの減量経験やその際の苦労話などをトークした。

盛山晋太郎は「肥満とは長い付き合いさせていただいています」とあいさつ。２０代前半には、人生最大体重となる１２５キロも経験しており当時の写真が映し出されると「こんなやつがお笑いで成功できるわけがない」と自虐。相方のリリーも「よく（コンビを）組んだな」と笑いながら振り返った。

しかし、盛山は当時身体的にも精神的にも負担がかかっていたと明かし「ずっと汗をかいていたし、そのことにずっとムシャクシャしていた」と回顧。また、腰痛を常に抱えていたようで「年に４、５回腰がなくなったと思っていた。よく立って靴下をはけないとか聞くけど、俺は立ってズボンはけなかった」と思い出していた。

その経験から、他人に対して体形を指摘するときは気を使うようになったという。「本人は１００グラム２００グラムでも気にするぐらいメンタルギリギリやってる状態かもしれない。だからこれを機に、僕は他人を見てちょっとだけふくよかになったなって思っても絶対言わないようになりました」とその理由を明かした。

盛山は昨年、番組内の企画において、３か月で約２０キロの減量に成功。「当時行く現場行く現場で気を使ってくださって、ケータリングにサラダチキンが用意されていた。まるで世にも奇妙な物語みたいだった」と笑いを取りつつ裏話を明かした。