爆発の後、立ち上る煙＝1日、イラン首都テヘラン/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters

（CNN）米国がイランに対して軍事行動を取った決定について、米国人のほぼ10人に6人が支持していないことがわかった。調査会社SSRSが実施したCNNの最新の世論調査で明らかになった。米国人の多くは、両国間で長期にわたる軍事衝突が起きる可能性が高いとみている。

米国とイスラエルがイランに対して攻撃を行った直後に実施された今回の世論調査では、トランプ米大統領の対応に疑問を示す人が多数を占めた。イランに対する米国の武力行使について、トランプ氏が正しい判断を下すと信頼していない人が多かった。60%がトランプ氏には状況に対処する明確な計画がないと答え、62%が今後のさらなる軍事行動には議会の承認を得るべきだとした。

軍事力を行使する前に米国がイランとの外交努力を十分に行ったと答えたのは27%にとどまった。39%は外交努力が不十分だったとし、33%は分からないと答えた。

今回の調査は2月28日と3月1日に実施された。これは、イランの最高指導者ハメネイ師が攻撃で死亡したとの報道が出た後であり、米兵6人の死亡が報じられる前だった。

全体では、59%がイラン攻撃の当初の決定に反対した。賛成は41%だった。強く反対は31%で、強く賛成の16%のほぼ2倍に上った。米国がイラン政府の体制転換を試みることについては、賛成が44%、反対が56%だった。

米軍の地上部隊をイランに派遣することについては支持が12%にとどまり、60%が反対、28%が分からないと答えた。

56%は、米国とイランの間で長期的な軍事衝突が少なくとも「ある程度」起きる可能性があるとみており、このうち24%は「非常に可能性が高い」と答えた。トランプ氏は2日、CNNに対し、戦争の期間について「長引いてほしくない。常に4週間だと思っていた。そして少し予定より早い」と語っている。

今年1月に実施された別のCNN世論調査では、米国人の大多数がイランを米国にとって友好的でない、もしくは敵対的な国とみていた（89%）。2000年以降のCNNの調査でも、常に70％以上がイランを非友好的、もしくは敵対的とみなしてきた。

今回の調査では、今回の軍事行動によってイランから米国が受ける脅威が低下するとみる人は少ないことがわかった。54%が、今回の軍事行動の結果としてイランはより大きな脅威になると答えた。脅威が小さくなると答えたのは28%にとどまった。軍事行動全体を支持する人の中でも、約40%は脅威が軽減されるとは確信していない。

今回の調査結果は、昨夏に米国がイランの核能力低下を目的とした空爆を実施した後に行われた調査とほぼ一致している。当時からの全体的な意見の変化は小さいが、総じてイランに対する軍事行動については支持が減る方向に傾いている。

共和党は支持も、MAGAと非MAGAで分断

共和党支持者は無党派層や民主党支持者に比べ、今回の軍事行動を支持する割合が高い（共和党77%、無党派32%、民主党18%）。また、今回の軍事行動がイランからの脅威を減らす可能性があるとみる割合も、共和党58%、無党派21%、民主党9%と差が大きい。共和党の83%はトランプ氏が状況に対処する明確な計画を持っていると答えたのに対し、無党派の70%、民主党の88%は疑問視している。

一方で共和党内でも二つの設問では意見が割れている。今回の行動がイランとの長期的な軍事衝突につながる可能性については、44%が「少なくともある程度可能性がある」と答え、44%が「可能性はない」とした。また、地上部隊の派遣については、支持27%に対し、反対38%、分からない35%だった。ただし、共和党内での地上部隊派遣支持は昨年と比べて11ポイント増加している。

共和党内では、トランプ氏の政治運動「MAGA（米国を再び偉大に）」の一員と自認する人とそうでない人の間で大きな分断がみられ、これは主にトランプ氏への信頼度と結びついている。MAGAを支持する共和党員は、非MAGAの共和党員に比べ、軍事行動の決定を強く支持すると答える割合が30ポイント高く、イランの脅威を低減させると答える割合が34ポイント高い。また、イランに対する米国の武力行使についてトランプ氏を大いに信頼すると答える割合は約50ポイント高かった。

トランプ氏の支持基盤での軍事行動の当初の支持は、より広い国民全体の意見とは対照的だ。男性、女性、白人、黒人、ヒスパニック系、すべての年齢層を含む主要な人口統計の下位集団の大半で、不支持が多数を占めている。