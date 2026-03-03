近藤千尋、夫・太田博久に「ずっと言えなかった」こととは？夫婦円満の秘訣も明らかに「まず謝罪」
【モデルプレス＝2026/03/03】タレントでモデルの近藤千尋と夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が2026年3月3日、都内で行われた『PPIH 新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会』に出席。夫婦円満の秘訣を明かす場面があった。
【写真】近藤千尋、芸人夫とのラブラブショット
2人は2015年9月に結婚。2017年5月に第1子長女、2019年10月に第2子次女、2024年8月に第3子三女が誕生し、5人家族に。慌ただしい日々を送っているという近藤は「朝起きてからスケジュールが分刻みなので、“なるべく早く楽に”っていうのを常に意識しています」と口に。料理では「カットされていたり冷凍されているものを使う」とした。また、「ひー坊くん（太田）が面倒くさい食事の人で…。家族でご飯食べる時は一緒に食べてくれるんですけど、1人の時は鶏肉を茹でたり。ずっと言えなかったけど、今言っちゃうね」と切り出し「あの時間に、1人分のご飯作るのをやめて」と不満を伝えた。
筋トレが唯一の趣味という太田は「朝は身体が枯渇している状態だから、早くタンパク質を入れてあげるのが大事。肉だけじゃなくブロッコリーも摂取したい」と弁明しつつも、「奥さんの冷ややかな目を常に感じていいますよ。そんなに鈍感ではないから…」と反省している様子を見せた。
そんな2人は2025年に結婚10周年を迎えた。「円満の秘訣」について近藤は「2人の時間を持つことはすごく大事にしている」「子供たちを送って、本当に10分スタバのコーヒーを飲むだけでもいい」と夫婦の時間を大切にしていることを明かし、「うちの母が1ヶ月に1回ほど（手伝いに）来てくれる。毎月1週間くらいいてくれて、それが“ばぁばチャンス”。そのときに私は『10時から15時』とか時間を決めてお仕事させていただいている。ばぁばがいる時だけは『ちょっと夜に1日だけデートに行ってきてもいいよ』って言ってくれる」と語った。
最近では「マッサージだけ行く予定だったんですけど、マッサージの前に1時間時間があるねとなって、美味しい天ぷら屋さんに（夫婦2人で）行った。そのときはすごいタイパがよかった」と最近の出来事を報告。一方、太田は「秘訣は『謝罪パフォーマンス』です。『奥さんの機嫌が悪そうだな』と思ったら、何で怒っているかとかではなく、まず謝罪。まず謝って、自分が何をしたかをその後に奥さんに聞いて、それを直します」。喧嘩秒読みの段階から火種を消すことが大事のようで、「結局仲直りするならまず謝る。ある意味タイパです」と力説した。（modelpress編集部）
◆近藤千尋、夫・太田博久にやめてほしいことは？
