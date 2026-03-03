防衛省は航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」が、来月11日に行われる熊本地震から10年の復興イベントで展示飛行を披露すると発表しました。

あわせて2026年度の飛行スケジュールも発表され、10月4日にはブルーインパルスの本拠地である宮城県・松島基地の航空祭での飛行のほか、来年3月の東京マラソンや2027年国際園芸博覧会のイベントなどでの飛行を予定しているということです。

ブルーインパルスの飛行スケジュールは以下の通りです。

◆4月11日（土）熊本地震10年復興イベント

◆4月19日（日）新潟・中越大地震復興記念祭

◆5月24日（日）鳥取・美保基地航空祭

◆5月31日（日）北海道・上富良野駐屯地創設71周年記念行事

◆6月 7日（日）山口・防府航空祭

◆6月28日（日）石川・輪島分屯基地開庁70周年記念行事

◆7月19日（日）徳島・小松島港まつり2026

◆7月25日（土）青森・青の煌めきあおもり国スポ・障スポ炬火集火式

◆8月 1日（土）宮城・第103回石巻川開き祭り

◆9月 6日（日）北海道・千歳のまちの航空祭

◆9月27日（日）石川・小松基地航空祭

◆10月3日（土）宮城・東松島秋祭り

◆10月4日（日）宮城・松島基地航空祭

◆10月25日（日）静岡・エアフェスタ浜松2026

◆11月 3日（火）埼玉・入間基地航空祭

◆11月 8日（日）岩手県政150周年記念パレード

◆11月15日（日）福岡・芦屋基地航空祭

◆11月22日（日）奈良基地開庁70周年記念行事

◆12月 6日（日）宮崎・新田原基地エアフェスタ2026

◆12月20日（日）三重県誕生150周年記念事業

◆来年3月7日 （日）東京マラソン2027

◆来年3月19日（日）神奈川・2027国際園芸博覧会（GREEN×EXPO2027）

空自トップの森田雄博航空幕僚長はきょうの会見で「ブルーインパルスの飛行をご覧いただくことにより、皆様に夢・希望・感動、そして笑顔をお届けできるよう、準備には万全を期してまいります」とコメントしています。