【きょうから】今年もセブン-イレブンでピケカフェ気分 昨年話題の『ザ・クレープ』が再発売
森永製菓の「ザ・クレープ」と「ピケカフェ」がコラボレーションした『ザ・クレープ pique cafe（ピケ カフェ）』（税込267.84円）が、きょう3日より全国のセブン-イレブンにて再発売された。
【横から写真】ザクザク食感がたまらない…『ザ・クレープ pique cafe』
ピケカフェは、独自配合のフランス産小麦やフランス産高級発酵バターなど、素材選びから徹底的にこだわり抜いた“フレンチクレープ”が人気のカフェ。生地はサクサクともちもち食感をあわせ持つ本格派クレープを提供している。
同商品は、ピケカフェの看板商品「バターとお砂糖のクレープ」をイメージ。ザクッとした食感と、もっちりとしたクレープ生地のコントラスト、バターの芳醇な香りとやさしい甘さが広がる。
さらに、ピケカフェのブランドカラー“ピケブルー”を取り入れたパッケージデザインや細部のディテールに至るまで、ピケカフェの世界観を丁寧に落とし込み、見た目にも心がときめく仕上がりに。気軽にピケカフェ気分を楽しめるよう、こだわりを詰め込んだ特別な一品となっている。
甘さ控えめでやさしい味わいのアイスは、ブランドカラーである“ピケブルー”をイメージしたカラーに仕上げ、ひと目でピケカフェらしさを感じられるビジュアルに。見た目からも心がときめく、特別感のある一品。
ピケカフェのクレープは、上から下へと食べ進めるごとに変化する食感やフレーバーの重なりも大切にしている。同商品でも、その体験を再現するため、細部まで工夫を凝らした。
なめらかなアイスの中には、サクサクとした軽快な食感と焼菓子のような香ばしさが楽しめるビスケットクランチ、さらにパリッとした食感のコーンフレークを閉じ込めたホワイトチョコを散りばめている。ひと口ごとに異なる食感が重なり合い、最後のひとくちまで飽きることなく楽しめる仕立てに。
