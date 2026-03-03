¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡ÖKOÁÀ¤¦¡×¡¡5ÅÙÌÜËÉ±ÒÀï¤ØÎý½¬¸ø³«
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬3Æü¡¢ÈÓÂ¼¼ùµ±Ìï¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë5ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡Ê15Æü¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿Îý½¬¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ç¸ø³«¤·¡Ö¤â¤Á¤í¤óKO¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦¡£Â©¤ò¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤É²¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ß¥Ã¥È¤ä¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á¤Ê¤É¤ÇÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Àè·î28Æü¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Á°Æü2Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤â´À¤òÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡WBO¤«¤é²¦ºÂ¤ò5ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿²¦¼Ô¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤¿¤®¤é¤»¤¿¡£