ＩＭＰ．の最年少メンバーである松井奏が、ＢＳＮ新潟放送の人気番組「新潟全県民バラエティ 水曜見ナイト」に出演。今回は「ニイガタ県民投票！スイーツ大集合」と題して、インフルエンサーがオススメする県内のスイーツを紹介した。

ファッション好きとしても知られ、感性豊かな松井がまず訪れたのは、２０２２年に市の都市景観賞を受賞した「ｃａｆｅ Ｌｉｌｙ」。おしゃれな店内に「住宅街に１軒だけ雰囲気のあるお店が。すごい素敵な中庭があって」と、そのセンスを刺激された様子。バスクチーズケーキとキャラメルマキアートを手に「すごい雰囲気が良くて現実を忘れられる。ほっとできる空間」とアンティーク調の家具が置かれている店内でゆったりとした時間を楽しんだ。

続いて訪れた「カフェと古道具 ハナモモ」では、食レポの才能が光った。隠し味にラム酒を使ったこだわりのプリンを口にすると「あ、美味しい！僕が好きなタイプのプリンだ」と笑顔。さらに、上に乗ったクリームを「ちょっと苦めの『固形物』って感じがいい」と独特の表現で絶賛。グループの末っ子らしい素直な反応に現場の空気も和んだ。

また、甘いものだけでなく、おにぎり店での勤務経験がある店主が握るおにぎりと豚汁のセットにも挑戦。選べる具材の中から、大好物の鮭をチョイスし「しっかりと鮭のうま味と脂を感じます」とおにぎりを頬張る姿は実に微笑ましい。豚汁についても「具材もたくさん入っていて、たくさん煮込まれてお肉も柔らかくて何より美味しい。安心する味がします」と、一品一品を丁寧に味わった。

素直な言葉選びで美味しさを伝え、作り手への敬意も忘れない。ビジュアルだけでなく、その真っ直ぐな人柄がにじみ出たロケだった。