「ストレンジャー・シングス面白かったんだけど、モンスター出てくるたびにこれを思い出した」



【動画】強風で、驚くような姿に！？

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、話題を呼んでいます。写っているのは、シーズーの「ナチョ」氏（3歳・男の子）です。ふだんはとても愛らしいナチョ氏ですが、写真ではまるで別犬！ 飼い主さんに向かって、これでもかと口を大きく開け、取り乱しているようにも見えます。



そんなイレギュラーなナチョ氏を見て飼い主さんが連想したのは、Netflixの人気SFドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』に登場する怪物「デモゴルゴン」。目や鼻がなく、花弁のように大きく開く口が特徴の怪物ですが、ナチョ氏の姿は、まさにそのデモゴルゴンを彷彿とさせるものだったのです。一体、なぜこんな姿に…？ Xユーザー・ぼくナチョだよさん（@nacho20230220）にお話を伺いました。



初めてのドライヤーに大興奮！

実はこの写真、ナチョ氏が生まれて初めてお風呂に入ったときのもの。お風呂上がり、飼い主さんが濡れた顔や体を乾かそうとドライヤーを当てると、ナチョ氏はなぜか大きく口を開け、向かってくる風を口で受け止めようと必死に挑み始めました。



その勢いで顔周りの長い被毛が四方八方へと逆立ち、大きな口だけが強調された結果、偶然にも“モンスター級”のビジュアルが完成したのです。



ドライヤーの風を必死にパクパクと食べようとするナチョ氏。そのシュールな光景を眺めながら、飼い主さんは「おかげで顔が早く乾くので助かるな」と、意外なメリットを感じていたそうです。



気になるのは、ナチョ氏がこのあとどうなったのかということ。なんでも、ドライヤーを止めるとさっきまでの興奮ぶりは冷め、一気に「スン…」とした様子に。その後は何事もなかったかのように過ごしていたのだそうです。



そんなデモゴルゴンな一面を見せたナチョ氏ですが、普段の素顔はとっても甘えん坊。同じくシーズーの姉犬「奈々」ちゃんのことが大好きで、いつもべったりと甘えている優しい性格の持ち主です。



初めてのドライヤーで見せた力強い（？）姿と、普段の愛らしいキャラクターとのギャップは、まさにナチョ氏ならではの魅力といえるでしょう。一生懸命に風に立ち向かう姿は、多くの人に笑顔を届けています。



「声出して笑った」

「野性に戻ってるw」

「なぜに？ 戦闘体制」

「まるで獅子舞みたい」

「新手のおもちゃと思ってる説」

「モンハンにこんなのいた気がする」

「ツバメのエケチェンのようでもあるな」

「最初、海の生き物かと思ったよ（笑）」

「口乾きそうだけど、楽しんでるみたい♪」

「バイオのワンシーンにありそうで最高です」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）