俳優の寺田心（17）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在夢中になっていることを明かした。

冒頭、人気子役で7歳だった当時に番組に初出演した際のVTRが流れ、その後登場した寺田。現在は17歳で、身長は「177、8（センチ）ぐらいあります、もう」と、7歳当時から70センチ以上伸びたと明かした。

さらに太くなった自身の二の腕の写真も披露し、「最近もう筋トレに凄いはまっていて。これが増量期の時期なんですけれど。まだもう少しこれから大きくしているんですけれど」とさらなる増量計画を打ち明けた。

「だいぶ筋肉がデカくなっていて。筋トレしていて」と寺田。現在ベンチプレスは「大体115キロぐらいですね。ちゃんと奇麗に上がるのが110キロとかなんですけれど。浅くて良ければ115キロぐらい上がります」と声を弾ませた。

「触ります？」と立ち上がり司会の黒柳徹子に自身の二の腕と胸筋を触らせる場面も。黒柳は「凄いね！あなたの顔から想像できない！」「物凄いですね。カンカン、カチカチ」と驚きの声を上げた。

もともと「自重って言って、腕立て伏せとか機械を使わない筋トレを1年ぐらい続けていたんですけれど、今はジムに行ってしっかり機械を使ってやるようになってから、体重も10キロ近く増えて、凄く大きくなりました」と目を細めた。

黒柳が「腕やって体を浮かせられる」と振ると、寺田はマットの上で実際に披露。黒柳は「凄い、凄い！」と大興奮で、「皆さん、寺田心くんですよ、あの小さかった」とカメラに向かって語りかけた。

寺田は現在の目標について「筋肉の大会に出ること」と明かされると、「そうなんですよ。高校生フィジークと、高校生ボディービルってあって。たぶん僕が出るのはフィジークの方になるんですけれど。体の奇麗さを求められる競技で。大きい方がいいときもあるんですけれど、出たいなって今は考えています」と前を見据えた。

黒柳が改めて凄いと伝えると「これから体脂肪率を絞っていくので、もっとガッチガチになります」と展望。「（体脂肪）5パーセント、6パーセントぐらいにはもっていきたいですね」と明言した。

続けることは「自己規律にもなりますし、生活習慣も整いますし」と笑顔をみせた。