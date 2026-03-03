俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、男性３人組ロックバンド・Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが３日、都内で「キリングッドエール」の累計出荷本数が５０００万本を越えたことを記念した記者会見に登壇した。

イベントでは綾瀬らが出演する新ＣＭが公開された。綾瀬は「皆さんにお会いするのが３度目や４度目でちょっとずつ仲良くなってきた。その雰囲気がちゃんと映し出されてるんじゃないかなと思います」と笑顔だった。

すると、鈴木が「みんなの絆も深まって、綾瀬さんが変な人だと分かってきた」と切り出した。「サインを浜辺さんと僕が書いて、それを見ていた綾瀬さんが『いいな〜漢字か〜。私英語だから子供っぽいんだな』と（言って）、『アルファベットもいいじゃない』と（やりとりがあった）。綾瀬さんサインを書いたんですけど、最後に熊の顔を描いてるんですよね。それが多分子供っぽいんでしょうね」とツッコむと、綾瀬も笑いながら「そうかもしれないですね」とうなずいた。

これを見ていたＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの大森元貴も「綾瀬さんがすごくナチュラルで天然な方なので、僕もツッコみながらというか、そういうのが撮影に生きていた」と笑った。

イベントでは、巨大グッドエール缶にサインを入れる場面があった。綾瀬が照れながらサインを書くと、鈴木が「いつもより小さい！熊が！」と再びツッコみ、浜辺も「かわいいのに〜」と笑っていた。綾瀬は「（サインは）作品によって変えてたんですけど、（熊が）最近定着した。これを機にちっちゃく書こうかな」と笑顔だった。