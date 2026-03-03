東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

雇用統計（1月）08:30

結果 2.7%

予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)

結果 1.18倍

予想 1.20倍 前回 1.20倍（1.19倍から修正）（有効求人倍率)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領はイランに対する攻撃「大幅強化」を予告（CNN）

本格的な攻撃は始まってもいない、もうすぐビッグウェーブが起きる



米国が今後24時間以内にイランでの攻撃を「大幅強化」へ（CNN）

1回目は防衛力を弱体化。2回目はミサイル、無人機、海軍を標的とする



イラン革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖したと発表

イラン軍はホルムズ海峡を通過しようとする船舶に火を放つ

我々は石油を一滴たりとも流出させない



イラン国連大使がイランは主権を放棄しないと表明

我々は戦争を求めていないものの自国の防衛を続ける



サウジのリヤドにある米国大使館がドローン攻撃受ける

米大使館はジェッダ、リヤド、ダーラン在住の米国民に「屋内待機」発令



【日本】

片山財務相

金融市場、極めて高い緊張感をもって注視している

緊張感持って対応、日米覚書は介入も含まれている



高市首相

イラン緊迫化による電気ガス料金は直ちに上昇することはない



【米国】

ルビオ米国務長官

原油価格の高騰に対処するための計画を発表する予定

ベッセント米財務長官が対策を準備しており、3日から実施へ



米政府関係者

米政府は国家の緊急備蓄から石油を放出する予定は当面ない



イエレン元FRB議長

米イラン紛争によりFRBは金利引き下げに消極的になっていると思う

インフレ3%のうち約0.5%はトランプ大統領の関税政策によるものだ



【豪州】

ブロック豪中銀総裁

インフレ加速なら金利引き上げざるを得ない

現時点で予測不可能だが3月会合はライブだ

原油価格ショックが豪州のインフレを加速させる可能性



【ユーロ圏】

レーンECB専務理事

欧州経済は潜在成長率に近いペースで成長

