梅浦窯群・鳳凰山窯跡出土の匣鉢。（臨海＝新華社配信）

【新華社杭州3月3日】中国の晩唐から五代十国時代（9〜10世紀）に浙江省東部の越窯で焼かれた「秘色磁（ひそくじ）」は、天青（てんせい）と呼ばれる淡い青緑色を特徴とし、宮廷への貢物として珍重された。浙江省文物考古研究所と同省臨海市の文化財部門は、同市梅浦窯での最新の考古学調査で、秘色磁の焼成技術が北宋中期に一度復興していたことを確認した。

梅浦窯の窯跡群は、臨海市古城街道の梅浦村周辺にある。1950年代に発見され、これまでに8カ所の窯跡を確認している。2023年末から25年に浙江省文物考古研究所と臨海市博物館、臨海市文物保護所がこのうちの鳳凰山窯跡を合同で発掘した。

梅浦窯群・鳳凰山窯跡で見つかった北宋中期の竜窯跡。（臨海＝新華社配信）

鳳凰山遺跡からは製磁業の遺構が多く出土し、北宋中期の竜窯（登り窯）跡も3か所見つかった。発掘プロジェクトの責任者、浙江省文物考古研究所の謝西営（しゃ・せいえい）研究館員によると、竜窯跡は三つの年代に分けることができ、各時期とも焼成した磁器は青釉が中心で、形状は多岐にわたった。精製品と粗製品に分類でき、精製品は天青の色つやが美しく、端正で品格のある仕上がりだった。

遺跡からは匣鉢（こうばち＝陶磁器焼成用の耐火容器）、特に「釉封磁質匣鉢」と呼ばれる釉薬でふたと本体を密封する磁器質の匣鉢も見つかった。浙江省の考古学者らが2017年に慈渓市の上林湖窯跡で晩唐から五代の越窯秘色磁の焼成地を初めて確認した際も、大量の釉封磁質匣鉢が重要な手がかりとなった。

梅浦窯群・鳳凰山窯址出土の釉封磁質匣鉢の破片。（臨海＝新華社配信）

謝氏は、浙江の陶工たちは品質確保のために南朝時代（5〜6世紀）には匣鉢で磁器を入れて焼成していたと説明。匣鉢を使った焼成は晩唐期に普及し、主に粗い陶質の匣鉢が使われていたが、釉封磁質匣鉢は磁土で焼成し、しかも再利用ができなかったとし、そのコストの高かさが貢物としての秘色磁の価値を体現していると述べた。

北宋初期には上林湖の越窯でも磁質匣鉢は使われなくなっていたとし、そのことからも今回の梅浦窯鳳凰山遺跡での発見は非常に重要であり、北宋中期に秘色磁の技術が復興していたことを裏付けたと指摘。梅浦窯の製品は当時の青磁の最高水準に達していたと語った。（記者/馮源）