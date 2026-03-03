TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÊ¡¸¶ÍÚ¡Û¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤Æ...¡×¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë



º£²ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï­àËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹­á¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢­à¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¤È¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é­á¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤Þ¤¿¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï½¢Ç¤¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤ò­à¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥Ñ¥ê¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿­á¤È¡¢²óÁÛ¡£­à¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢µ­Ç°¤È¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿­á¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï­à½é¤á¤Æ»£±Æ¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤ÆÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¥È¥­¥á¥­¤Þ¤·¤¿¡£Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç»£±Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¼«¿®¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë­á¤È¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£

 



¤³¤ÎÆü¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò­à²Ú¤ä¤«¤Ç¿§¤¢¤¶¤ä¤«¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿­á¤È¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



Æüº¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï­à¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹­á¤È¡¢Ç®ÊÛ¡£Áª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò­à¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹­á¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û