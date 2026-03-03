◇WBC東京プール強化試合 オーストラリア 5-1 巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）

巨人はドラフト2位ルーキーの田和廉投手が5回に登板。立ち上がりは切れ味抜群の変化球で2者連続空振り三振と素晴らしい投球を披露します。その後は連打を浴びピンチを招く場面もありましたが、1イニング無失点と好投しました。

田和投手は、この試合4回まで投げた森田駿哉投手の後を受け、5回から2番手でマウンドに上がります。1人目と2人目は、変化球を厳しいコースに投げ込み、いずれも空振り三振に切って落とす最高の立ち上がり。

テンポよく2死とした田和投手でしたが、一転制球が甘くなり、3人目はセンターへのヒット、4人目にはレフトへの2塁打で2、3塁のピンチを招きます。

そして続く打者に対し、田和投手はカウント1-0から変化球を投げますが、これもコースが甘く鋭いライナー性の打球がライトに飛びます。しかしいい位置に守っていた知念大成選手がキャッチ。無事に無失点でこの回を切り抜けました。

なお試合は、巨人が6回に3失点、8回にも1失点するなど、1-5で黒星を喫しています。