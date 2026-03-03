【月刊ニュータイプ 2026年4月号】 3月10日発売予定 価格：900円

KADOKAWAは「月刊ニュータイプ」の2026年4月号を3月10日に発売する。価格は900円。

4月号は「ファイブスター物語」連載開始40周年特集。そして永野氏自身公式Xで「怒濤の展開」と予告する連載の後編となる。3月号の展開もファンを大きく驚かせたが、永野氏によれば「まだエンジン回り始めたばかり」だという。

「今月レッドゾーンが8000回転だとすると今月はまだ4000回転、来月6000回転くらいに上がって、そのまま回転数維持してラストが8000回転全開の展開です」とのことなので、どんな展開になるか、期待したいところだ。

(C)EDIT ,All rights reserved.