「月刊ニュータイプ」3月10日発売の4月号は「ファイブスター物語」連載開始40周年特集！ “6000回転に上がる”という物語はどんな展開を迎えるのか？
KADOKAWAは「月刊ニュータイプ」の2026年4月号を3月10日に発売する。価格は900円。
4月号は「ファイブスター物語」連載開始40周年特集。そして永野氏自身公式Xで「怒濤の展開」と予告する連載の後編となる。3月号の展開もファンを大きく驚かせたが、永野氏によれば「まだエンジン回り始めたばかり」だという。
「今月レッドゾーンが8000回転だとすると今月はまだ4000回転、来月6000回転くらいに上がって、そのまま回転数維持してラストが8000回転全開の展開です」とのことなので、どんな展開になるか、期待したいところだ。
ぶっ飛びすぎてわけがわからない方は、単行本第11巻を読み直したりして、【そのスタート】に備えてくださいませ！！（永野護）
来月のさらに「んなアホな！」にご期待ください。#ファイブスター物語
