北川精機が大幅逆行高で上場来高値更新、新たな買い主体に思惑

北川精機<6327.T>が全体下げ相場に逆行し、一時１４％高の１９４８円まで駆け上がり、２月２４日につけた１８８０円を払拭し上場来高値を更新した。プリント基板の真空プレス機の製造・販売を主力とし、グローバルベースで高い競争力を誇るが、近年のＡＩデータセンターの新設・増設ラッシュに伴い、ＡＩサーバー向けに高多層・高性能なプリント基板材料である銅張積層板（ＣＣＬ）の需要が急拡大、これを背景にＣＣＬ成形用真空大型プレス機への引き合いが旺盛だ。２６年６月期の営業利益は従来予想を増額修正し、前期比３０％増の８億１０００万円を見込むが一段と上振れる可能性がある。



株式需給面では大株主である香港のヘッジファンド、リム・アドバイザーズが同社の保有株を段階的に減らしていることが変更報告書で明らかとなっているが、それを受けていったん株価は軟化したものの、すぐに大きく切り返し最高値圏に浮上してきたことから、「手替わり（新たな買い主体の登場）が利いている」（中堅証券ストラテジスト）との見方もあるようだ。



出所：MINKABU PRESS