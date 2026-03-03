雑誌『Numero TOKYO』公式Instagramにて、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴のメイキング動画が公開された。

【動画＆写真】大森元貴がふわふわヘア×ストライプシャツなど変幻自在の『Numéro TOKYO』コメント＆オフショなど①～④

大森は2月28日発売の4月号特装版の表紙を飾っている。

■「自分の知らないような、すごく新鮮なシーンを撮れた」（大森）

動画に大森は、ふんわり動きをつけたヘアに、金色のブローチが輝くストライプジャケット＆ミントグリーンのストライプシャツで登場。大森がレトロな電話の受話器を持ち「もしもし」と語りかけたり、寝そべったり、くしゃっとした笑顔を見せる撮影メイキングも収められている。

また別のシーンでは、ストレートヘアにブルーのジャケット＆ブラウンシャツに柄ネクタイとデニムを合わせ、目を閉じたり、眉間にしわを寄せて考えこんだり、両手を顔の前にかざしたり、キリッとカメラを見つめたり、様々な表情を見せるアップのシーンも織り込まれたのち、撮影の感想をコメント。

「楽しかったですね。いろんなルックを着させてもらえたので。いろんな表情、自分の知らないような、すごく新鮮なシーンを撮れた」と充実した笑顔を見せた。

“最近のホットトピックス”を聞かれると「ホットトピックスと言っていいのかわからないけれど…マンガとか映画とか、新しいのを見るんじゃなくて、ずっと読んできたものとか見てきたものを、もう一度はじめから見ることに今ハマってます」と明かした。

コメント欄には「『もしもし』の破壊力」「苦しいほどイケメン」「アヒル口でかわいい」「スタイリング完璧」「大人の色気あふれてる」などといったファンの声が続々と到着。

大森は自身のInstagramでも、カメラに向かってピースを突き出す姿や、動画では披露していなかった、前髪を流したストレートヘアにストライプのセットアップ＆パールのネックレス姿、濡れ髪で素肌にモコモコ素材のノーカラージャケットを羽織った姿などの『Numero TOKYO』オフショットを公開している。

また、『Numero TOKYO』公式Instagramでは、大森が寝そべり儚げな視線を向けたドアップのオレンジショットの表紙や、視線を伏せたバージョンのデジタルカバーも公開されている。

■『Numéro TOKYO』コメント動画

■大森が披露したオフショット

■『Numéro TOKYO』4月号特装版表紙

■『Numéro TOKYO』デジタルカバー