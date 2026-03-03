&TEAM（エンティーム）の公式YouTubeが更新。メンバーのEJ（ウィジュ）のひとり旅の様子を収めたvlogが公開され、鎌倉を満喫する自然体な姿に、ファンから大きな反響が寄せられている。

【動画】&TEAM EJの鎌倉プライベートひとり旅 【写真＆動画】音楽番組でMCも。小顔＆脚長、スタイル抜群のEJ（3枚目） 他2本

■&TEAM EJ、オール日本語での鎌倉ひとり旅vlog

公開された動画『[&DAY OFF/EJ vlog] 鎌倉ひとり旅｜海と温泉でととのう休日』では、EJがオール日本語で鎌倉旅する様子を捉えている。

「今日1日時間ができたので、ひとりで鎌倉に来ました」と語りながらvlogをスタートさせたEJ。昼食にとんかつを味わった後は、江ノ島電鉄に乗車し、人気漫画『SLAM DUNK』（スラムダンク）の“聖地”としても知られる鎌倉高校前駅横の踏切へと向かう。

帽子を目深にかぶったEJは、夕焼けに染まる踏切で電車が通過する瞬間を静かに待つ。現在、韓国の音楽番組『人気歌謡』のMCとしても活躍している彼らしく、「学校の前だからチャイムが聞こえます」など、その場の空気感を丁寧に伝える語り口も魅力だ。

その後は温泉へ。さっぱりとした表情で、「夕焼けを眺めながら温泉を楽しみました。最高でした」と嬉しそうに報告した。

翌日は早朝から活動を開始。美しい海を眺めた後は、「昨日Kヒョンが教えてくれた」という鎌倉駅近くのお店へ向かう。開店前から列に並び、宇治白玉クリームあんみつを堪能。「めちゃめちゃおいしかったです」と語ったあんみつの写真には「Kヒョンありがとう」と手書きのコメントが添えられている。

EJのひとり旅を満喫する穏やかな笑顔、そして見たもの・感じたことを優しい日本語で紡ぐ姿が、まさに“癒し効果満点”なvlogになっている。

SNSでは、「一緒に旅行してる気分」「見てるだけで癒される」「マイナスイオン溢れてる」「ウィジュくんの話す日本語が優しくて美しい」「日本で一人旅してvlogまで撮ってくれるなんてすごい」「貴重なおやすみを共有してくれてありがとう」など、感激のコメントが寄せられている。

