◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)

井端弘和監督が試合後の会見で、ノーヒットに終わった大谷翔平選手の状態に言及しました。

チーム合流後初出場を果たした大谷選手でしたが、第1打席がレフトフライ、第2打席が空振り三振、第3打席は再びレフトフライに倒れ、この試合3打数無安打。8回にはこの試合4度目の打順が回りましたが、代打を送られ試合から退いていました。

会見では快音が聞かれなかった大谷選手について質問が飛ぶも、井端監督は「何も心配していない」とコメント。「日本に来て(実戦で)ピッチャーの球を打つのは1週間くらい空いた」と配慮を見せ、3日の阪神戦へ「いい形で試合を終えて本番を迎えてくれたら」と期待を寄せました。

この試合からは鈴木誠也選手や吉田正尚選手らMLB組が多数出場しました。井端監督は「まだ調整段階じゃないかと思う」とし、「もう少し打席に立つ人は立たせようかと。ある程度は本番を想定してやっていく」とWBC開幕前最後の強化試合となる阪神戦を見据えました。