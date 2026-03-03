ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」が２日に放送され、バナナマン・設楽統、日村勇紀がＭＣを務めた。

この日は、現役弁護士として人気急上昇中のピン芸人・こたけ正義感をゲストに迎えた。

こたけは、司法試験に一発合格し、弁護士歴は１４年。芸歴は９年目で「ＡＢＣお笑いグランプリ」準優勝や「Ｒ−１グランプリ」４位に入るなどの実績を誇る。

進行を務めた平成ノブシコブシ・吉村崇が「先に弁護士をやっていて、そこから芸人も始めたという形で」と紹介すると、こたけは「最初に弁護士になって、３年ぐらいしてから養成所に入って…」とうなずいた。

日村が「ねえ？なんで？」と苦笑。設楽も「弁護士で。もう、いいじゃん？」と聞いた。こたけは「いや！僕、元々は本当は芸人になりたかったんです。でも、ちょっと自分になんか才能がない気がして。自分の才能でなれるわけないと思ってしまって。『じゃあ弁護士になるか…』ということで」と振り返って、日村と設楽を笑わせていた。

こたけは、香川大学法学部卒業後、立命館大学法科大学院を修了。現役弁護士とお笑いの二刀流をこなす異色のピン芸人として人気急上昇中。